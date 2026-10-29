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Европейский производитель чипов спрогнозировал рост выручки до 14,5 млрд долларов
WSJ: STMicroelectronics спрогнозировала рост выручки на 23% благодаря ИИ
Европейский производитель полупроводников STMicroelectronics ожидает увеличения выручки в 2026 году почти на 23% благодаря развитию дата-центров для искусственного интеллекта и спутниковой связи.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Компания STMicroelectronics, среди клиентов которой числятся Apple, а также Tesla и SpaceX Илона Маска, прогнозирует рост годовой выручки до 14,5 млрд долларов. Ожидается, что валовая маржа увеличится с 33,9% до 36,4%.
Рост продаж объясняется растущим спросом на полупроводники, необходимые для строительства дата-центров, обеспечивающих работу моделей искусственного интеллекта, а также для развертывания спутников связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская компания SpaceX договорилась о лизинге для закупки графических процессоров на 40 млрд долларов. Южнокорейская Samsung Electronics заявила о намерении сократить время разработки новых полупроводниковых материалов с помощью искусственного интеллекта. На прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск предрек выручку SpaceX в 1 трлн долларов к 2028 году.