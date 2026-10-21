Маск предрек выручку SpaceX в триллион долларов к 2028 году

Маск назвал возможной выручку SpaceX в 1 трлн долларов в 2028 году

Tекст: Мария Иванова

«Как бы странно это ни звучало, выручка SpaceX в размере 1 трлн долларов в 2028 году больше уже не кажется невозможной», – написал Маск.

В отчете за третий квартал текущего года компания сообщила о росте выручки на 161%, до 14,6 млрд долларов. Этот показатель превысил ожидания аналитиков в 12,72 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В июне предприниматель ожидал достижения выручки в 1 трлн долларов к 2030 году. Компания была создана в 2002 году, а в феврале текущего года бизнесмен объединил ее со своим стартапом xAI. В середине июня SpaceX вышла на биржу и в рамках первичного публичного размещения акций привлекла почти 86 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания сообщила об увеличении квартальной выручки на 161%.

В начале месяца Маск предположил, что SpaceX со временем может оказаться дороже всей мировой экономики.

Летом он стал владельцем почти половины акций компании.