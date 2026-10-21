SpaceX увеличила квартальную выручку на 161%

Tекст: Антон Антонов

«Обеспечили выручку в размере 14,6 млрд долларов, рост на 161% в годовом выражении, благодаря нашему сегменту суперинтеллекта (SI) и ускоренному росту в сегменте связи», – говорится в отчете компании.

Этот результат превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали квартальную выручку на уровне 12,72 млрд долларов. Акции SpaceX на постторгах подскакивали на 8,5%, до 160,35 доллара за бумагу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters и данные аналитической компании LSEG.

Чистая прибыль SpaceX за квартал составила 4,4 млрд долларов при убытке 1,1 млрд долларов годом ранее.

В отчете отмечается, что выручка в сегменте SI достигла 7,6 млрд долларов, увеличившись на 195% по сравнению с предыдущим кварталом и на 830% в годовом выражении за счет новых соглашений об облачных услугах, приобретения Cursor и расширения использования Grok среди корпоративных и частных клиентов.

Выручка от спутниковой сети Starlink составила 5,2 млрд долларов, а по итогам девяти месяцев 2026 года компания показала убыток 413 млн долларов против 2,59 млрд долларов годом ранее при росте выручки почти вдвое – до 27,1 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил, что SpaceX может со временем оказаться дороже всей мировой экономики.

Он сообщил о готовности компании стать оператором связи в США.