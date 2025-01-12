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    Какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году
    В команде Трампа допустили военный вариант решения вопроса с Гренландией
    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в Россию
    Эксперт связал с наследственностью мечту Зурабишвили о войне с Россией
    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    Росстат назвал разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
    Прихожане российского храма приобрели БТР для бойцов СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    7 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    12 января 2025, 19:39 • Новости дня

    Команда Трампа назвала нереалистичным возврат Киевом утраченных территорий

    Майк Уолтц назвал нереалистичным вытеснение РФ с бывших территорий Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей, заявил будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц.

    Майк Уолтц заявил в интервью ABC News, что полное вытеснение России с территорий бывшей Украины, включая Крым, является нереалистичной задачей.

    «Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – отметил Уолтц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что важно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Уолтц задал риторический вопрос о том, как можно прекратить конфликт и не допустить его эскалации, которая может втянуть в него такие страны, как Южная Корея и КНДР.

    Также он указал на необходимость установления режима прекращения огня, чтобы открыть путь к переговорному процессу и поиску долгосрочного решения.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

    Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

    12 января 2025, 12:02 • Новости дня
    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

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    12 января 2025, 01:37 • Новости дня
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах

    Захарова назвала «мракобесным лицемерием» использование заключенных для тушения пожаров в Калифорнии

    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о лицемерии США, комментируя информацию о привлечении 395 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, для тушения лесных пожаров в Калифорнии.

    В своем Telegram Захарова напомнила, что США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2023 году Вашингтон ограничил импорт товаров из Китая, подозревая их в производстве с использованием принудительного труда уйгуров.

    Дипломат поставила вопрос, будет ли Конгресс США разрабатывать законопроект о санкциях против властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров. «Как же надоело это мракобесное лицемерие!», – написала она.

    До этого сообщалось, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо. Ранее стало известно, что природные пожары в Калифорнии унесли жизни 11 человек. При этом мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 млн долларов менее чем за неделю до начала стихийного бедствия.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 11:56 • Новости дня
    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине

    Косиняк-Камыш заявил о напряжении в Польше из-за украинских беженцев

    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев.

    Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши, в интервью изданию Financial Times выразил обеспокоенность по поводу усталости, которую испытывает польское общество вследствие затянувшегося конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, в обществе нарастает напряжение, поскольку люди видят молодых украинских мужчин, управляющих новейшими автомобилями и живущих в роскошных отелях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Киевской администрации заявил, что украинские власти поддержали сокращение помощи украинским беженцам в Европе. Польша готовится к возможной агрессии со стороны Украины. Следующий президент Польши может стать разочарованием для Украины.

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    12 января 2025, 10:20 • Новости дня
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января по ноябрь 2024 года США увеличили импорт российского шоколада и других продуктов из какао до 2,5 млн долларов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данным американской статслужбы.

    Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года США значительно увеличили закупки российской продукции из какао, включая шоколад. Общая стоимость импорта составила почти 2,5 млн долларов, что в три раза превышает показатели 2023 года и является максимальным объемом закупок с 2021 года, передает РИА «Новости».

    Особенно высокие закупки наблюдались в ноябре, когда США приобрели российского какао на 389 тыс. долларов, что стало рекордом с января 2022 года. За этот месяц объем импорта вырос на 1% по сравнению с октябрем и в 2,1 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

    Основной долей импорта являются шоколад и другие готовые продукты из какао, такие как конфеты. В ноябре США несколько снизили покупки шоколада, но увеличили импорт какао-порошка. В частности, шоколада было поставлено на 376 тыс. долларов, что на 5 тыс. долларов меньше, чем в октябре, а какао-порошка на 12,7 тыс. долларов, значительно больше по сравнению с 3,7 тыс. в предыдущем месяце.

    США остаются крупнейшим импортером шоколада в мире, уступая в поставках только Канаде. Следующими по объемам поставщиками являются Мексика, Бельгия, Германия и Польша.

    Ранее был назван востребованный за рубежом отечественный продукт.

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    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    12 января 2025, 15:02 • Новости дня
    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников

    «Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.

    Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

    Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.

    Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    12 января 2025, 08:44 • Новости дня
    Швейцария выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

    Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа для урегулирования кризиса

    Швейцария выразила готовность принять встречу Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения украинского кризиса, если лидеры выразят такое желание.

    Швейцария выразила готовность стать площадкой для проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов, связанных с украинским кризисом, передает ТАСС. Об этом сообщила газета Le Temps, ссылаясь на руководителя службы информации министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Подчеркивается, что Швейцария готова оказать содействие, если лидеры обеих стран выразят такую просьбу.

    Николя Бидо отметил, что после саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США были проинформированы о готовности Швейцарии поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира. Однако, по словам представителя МИД, швейцарские власти не будут проявлять инициативу в организации такой встречи.

    Газета Le Temps также указала, что Швейцария – лишь одна из списка стран, которые готовы предложить свои услуги для проведения такого мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные международные вопросы. Кремль положительно оценил инициативу Трампа решать возникающие вопросы посредством диалога.

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    12 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто заявил о возможном росте цен на топливо в Европе из-за санкций США

    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе, особенно в ее центральной части, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, новые санкции уходящей администрации США против энергосектора России и Сербии представляют собой серьезную угрозу для Европы, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что эти меры могут привести к значительному росту цен на топливо в Центральной Европе. Сийярто подчеркнул, что санкции, включающие ограничения против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», создадут дефицит нефти на европейском рынке.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что новые санкции США направлены на более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Штрафные меры ограничивают доступ Москвы к международным рынкам и снижают доходы от экспорта нефти и газа. В ответ на эти угрозы Венгрия планирует активное сотрудничество с региональными партнерами, чтобы минимизировать негативные последствия этих санкций, особенно в отношении роста цен на топливо.

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    12 января 2025, 17:07 • Новости дня
    Жители Одессы потребовали вернуть памятник Высоцкому

    В Одессе прошел пикет с требованием восстановить памятник Высоцкому

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Одессы провели пикет у здания горсовета, требуя восстановить демонтированный памятник Владимиру Высоцкому, сопровождая акцию плакатами с лозунгами о защите истории города, сообщили местные СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что возле здания горсовета в Одессе состоялся пикет, на котором жители города требовали вернуть на место демонтированный памятник Владимиру Высоцкому. Пикет был немноголюдным, но участники выразили свое недовольство решением властей убрать памятник советскому поэту, актеру и исполнителю, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты с надписями «позор» и «никто не заставит одесситов забыть славную историю города». Эти лозунги подчеркивают значимость культурного наследия и историю Одессы для местных жителей.

    31 декабря в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у здания киностудии, что произошло на фоне решения исполкома горсовета о сносе объектов, якобы содержащих «символику российской имперской политики».

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    11 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Подразделение ВСУ сдалось в плен на кураховском направлении

    Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

    Tекст: Максим Попов

    На кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни, после атаки российской гвардейской бригады и агитации с использованием БПЛА.

    Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

    Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

    По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

    Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

    До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.

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    12 января 2025, 08:10 • Новости дня
    Стало известно об отмене физики, биологии и химии в школах Украины

    Стало известно об отмене обязательного изучения физики и биологии на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство образования Украины планирует с 2027 года исключить из обязательной программы старшеклассников изучение физики, биологии и химии, оставив украинский язык и литературу, историю Украины и другие дисциплины.

    Министерство образования Украины собирается реформировать школьное образование, сообщает ТАСС. Из обязательной программы для старшеклассников будут исключены физика, биология и химия. Обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и предмет «Защита Украины».

    Согласно данным украинского издания «Страна», изменения начнут действовать с 2027 года. Помимо упомянутых выше предметов, обязательными перестанут быть зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география. Такой шаг, как ожидается, позволит сфокусировать внимание учащихся на более узкой сфере изучения.

    Также планируется ввести разделение учебной программы на три тематических кластера: языковой, общественно-гуманитарный и STEM-кластер, который объединяет естественные науки, технологии, инженерию и математику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили убрать произведения Толстого и Достоевского из школьной программы; реформа образования на Украине нацелена на производство солдат; украинцев используют как лабораторных мышей.

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    12 января 2025, 03:02 • Новости дня
    Дипломаты обвинили США в сокрытии истории сотрудничества с СССР

    Дипломаты обвинили США в попытках забыть союзничество во Второй мировой войне

    Tекст: Максим Попов

    Российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны, отказав в визите дипмиссии в Элизабет-Сити.

    Российское диппредставительство в США заявило о попытках американских властей переписать историю и забыть о сотрудничестве двух стран во время Второй мировой войны, передает ТАСС. Как сообщается в заявлении, на Западе стремятся принизить подвиг советского народа в борьбе с нацистами. В посольстве выразили сожаление по поводу отказа в согласовании визита российских дипломатов в Элизабет-Сити (Северная Каролина) для участия в мемориальной церемонии.

    Дипломаты подчеркнули, что проживающие в США соотечественники и неравнодушные американцы чтут память о событиях Великой Отечественной войны и прилагают усилия для сохранения исторической правды. В частности, 11 января, в 80-ю годовщину гибели советских летчиков проекта «Зебра», в Элизабет-Сити прошла церемония, где потомки летчиков выразили уважение их доблести и мужеству, опустив на воду алые гвоздики.

    В посольстве отметили, что проект «Зебра» символизирует боевое братство СССР и США в борьбе против нацистов. Проект служит примером единства двух стран, сумевших преодолеть разногласия ради победы над общим врагом. Дипломаты подчеркнули важность борьбы против попыток оправдать нацистов, особенно в год 80-летия Великой Победы.

    В заявлении также говорится о необходимости рассказывать подрастающему поколению о трагических событиях прошлого, чтобы увековечить память о героях тех лет. В диппредставительстве считают, что это особенно важно в свете современных попыток некоторых стран переписать историю.

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    12 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ

    Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступать в вооруженные силы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

    Кулеба поделился историей о том, как убедил своего 18-летнего сына отложить решение о вступлении в ряды вооруженных сил Украины. По его словам, сын посещает военные курсы, однако ему удалось уговорить юношу продолжить свое образование в университете, передает «Газета.Ru».

    Кулеба отметил, что, несмотря на свои усилия, будет уважать выбор сына, если тот все же решит пойти служить в армии. Он подчеркнул, что сын самостоятельно принимает свои решения.

    Экс-глава МИД России предположил возможность снижения призывного возраста на Украине на один-два года. Он подчеркнул, что подобное решение будет «чрезвычайно болезненным» для украинского общества и потребует тщательной подготовки со стороны военного и политического руководства страны.

    Ранее Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией из-за плохой ситуации на поле боя. До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказывал, что чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот.

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    11 января 2025, 22:50 • Новости дня
    После крушения танкеров в Крыму очистили 14 км побережья от нефтепродуктов

    В Крыму после крушения танкеров очистили 14 км побережья и собрали 43,5 тонны мазута

    Tекст: Максим Попов

    Около 14 км береговой линии в Крыму очищено от мазута после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 тонны загрязненного грунта и песка, спасено 91 птица.

    Как передает ТАСС, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова сообщила, что в результате происшествия с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» проведена очистка 13,9 км береговой линии. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются, осталось очистить 7,38 км.

    Кроме того, очищено более 19 тыс. кв. м акватории, обследовано 486 км береговой линии и 56 кв. м акватории. В ликвидации последствий участвуют 970 человек, 187 единиц техники и 23 плавсредства. В результате усилий спасено 91 птица, пострадавшая от мазута.

    Напомним, танкеры потерпели крушение 15 декабря, в результате чего в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.  8 января сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами, очищено более 84 километров. 9 января президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море и распорядился образовать штаб для ликвидации аварии прямо на месте происшествия.

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