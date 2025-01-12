Майк Уолтц назвал нереалистичным вытеснение РФ с бывших территорий Украины

Tекст: Вера Басилая

Майк Уолтц заявил в интервью ABC News, что полное вытеснение России с территорий бывшей Украины, включая Крым, является нереалистичной задачей.

«Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – отметил Уолтц, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что важно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Уолтц задал риторический вопрос о том, как можно прекратить конфликт и не допустить его эскалации, которая может втянуть в него такие страны, как Южная Корея и КНДР.

Также он указал на необходимость установления режима прекращения огня, чтобы открыть путь к переговорному процессу и поиску долгосрочного решения.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама решать вопрос о территориальных уступках России для достижения мира, без внешнего давления, в том числе со стороны США.

Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.