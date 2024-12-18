Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой
Зеленский заявил о невозможности восстановления контроля над Донбассом и Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма и выразил надежду на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не может вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма, сообщает ТАСС.
В интервью французской газете Le Parisien Зеленский пояснил, что эти территории в настоящий момент контролируются Россией, а у Украины отсутствуют силы, чтобы изменить эту ситуацию. Он подчеркнул важность дипломатического давления со стороны международного сообщества, чтобы побудить президента России Владимира Путина к переговорам.
Отвечая на вопрос о готовности Украины пойти на компромиссы для завершения войны, Зеленский заявил, что Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс, даже временно. Несмотря на признание текущих обстоятельств, позиция Украины остается непреклонной в отношении территориальных претензий.
Также Зеленский прокомментировал стремление избранного президента США Дональда Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным. Зеленский отметил, что изменения для Украины с приходом новой администрации США неизбежны.
Президент Украины особо подчеркнул важность как сотрудничества с США, так и с Европой. Он назвал США главным донором Киева в конфликте, подчеркнув при этом, что для Украины важны обе стороны. «Евросоюз – это наше будущее», добавил Зеленский, подчеркивая приоритет европейского вектора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО», а глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил начало переговоров с Россией без требования возвращения войск к границам 1991 года.