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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня

    Захарова назвала Каллас пугалом в «прекрасном саду» ЕС

    Захарова: Каллас стала пугалом в прекрасном саду ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас против приглашения президента Владимира Путина на саммит G20 в США, назвала ее пугалом в «прекрасном саду», которое наводит страх глупыми заявлениями.

    «Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в «еэсовском прекрасном саду». Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», – заявила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что никто не спрашивал у Каллас советов по организации встреч G20, и ее мнение на эту тему никому не интересно, пишет «Комсомольская правда».

    Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года. Евросоюз также является членом «Двадцатки» и будет представлен на встрече в Майами председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Каллас в числе участников саммита не значится.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия Путина в саммите G20.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.

    31 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лавров назвал санкции и арест активов подрывом международной торговли

    МИД: Лавров на заседании G20 осудил перехват торговых судов и санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте заявил о деструктивных действиях, подрывающих международную торговлю, включая санкции и перехваты судов, сообщило Министерство иностранных дел.

    Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран G20 дал комплексную оценку факторам глобальной напряженности в ключевых сферах мировой экономики.

    «С нашей стороны акцентирована важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам», – сообщили в МИД.

    В министерстве добавили, что Москва подчеркнула объединительный характер инициативы президента Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

    Отмечается, что в ходе заседания под председательством США прошла предметная дискуссия по широкому кругу актуальных международных проблем с учетом взаимосвязи экономических вызовов и геополитической нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел Александр Панкин назвал нерациональным нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с Лавровым на встрече G20 в Атланте.

    Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    В МИД заявили, что Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.

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    1 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Ушаков: Путин ответит на телефонный звонок Зеленского, если тот позвонит

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от контактов и ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского.

    Ушаков заявил, что президент Владимир Путин готов поднять трубку в случае телефонного звонка от Владимира Зеленского, сообщают «Вести».

    «Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил помощник российского лидера.

    Ушаков добавил, что Зеленский при желании может приехать в Москву, если хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин допустил возможность приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов российских представителей с Зеленским.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    31 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    В МИД отреагировали на страх делегаций фотографироваться с Лавровым на G20

    Замглавы МИД Панкин осудил отказ делегаций G20 фотографироваться с Лавровым

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что нежелание некоторых делегаций делать совместное фото с главой МИД Сергеем Лавровым на встрече G20 в американской Атланте является нерациональным и неконструктивным шагом.

    Панкин отметил, что Россия остается открытой к любым контактам и вопросам в рациональном ключе, несмотря на нежелание некоторых политиков делать совместное фото, передает «Вести».

    «Есть ряд делегаций, которые боятся подходить, боятся становиться в одну картинку с министром… Вот это нерационально и неконструктивно», – сказал Панкин.

    Замглавы МИД также подчеркнул, что участники совещания в Атланте сошлись во мнении о необходимости решения мировых конфликтов исключительно дипломатическими путями. Он добавил, что силовой метод не позволит одержать победу ни в одной войне.

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

    СМИ отмечали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

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    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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    31 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Рубио заявил о зашедшем в тупик конфликте на Украине

    Рубио: Конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД G20 заявил, что конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик и грозит дальнейшей эскалацией.

    «Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие страны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 проходило в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    31 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    МИД: Россия на G20 подтвердила статус ведущего поставщика энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на встрече глав МИД G20 в США подтвердила нацеленность оставаться ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран, заявили в МИД.

    «Подтвердили нацеленность России оставаться надежным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве также отметили весомый транспортно-логистический потенциал России, включая расширение возможностей Северного морского пути.

    «Подчеркнули объединительный характер инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, а также усилий по выстраиванию общей архитектуры безопасности в Евразии», – заключили в МИД.

    Россия акцентировала важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходило в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

    В пятницу Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

    Также в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Лавров назвал прагматичной деловой договоренностью поставки дизеля в США.

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    1 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Каллас выступила против участия Путина в саммите G20

    Bloomberg: Каллас выступила против участия Путина в саммите G20 в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила несогласие с возможным участием президента России Владимира Путина в декабрьском саммите G20 во Флориде, передает Bloomberg.

    «Приглашение США на этот саммит вызывает множество серьезных вопросов», – заявила Каллас.

    По словам главы дипломатии Евросоюза, визит российского лидера в Соединенные Штаты способен привести к легализации возвращения Москвы на международные форумы. Каллас также подчеркнула недопустимость нормализации отношений с Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.

    В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас уже выразила недовольство в связи с возможным участием Владимира Путина в этом мероприятии. Также глава дипломатической службы Евросоюза призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    31 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Лавров встретился с госсекретарем США и пятью министрами на полях G20

    МИД: Лавров встретился с госсекретарем США и пятью министрами на полях G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

    Фотографии контактов главы российского дипведомства опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    На снимках запечатлены контакты Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, Японии Тосимицу Мотэги, Южной Кореи Чо Хеном и Индонезии Аррманатой Насиром.

    В пятницу Лавров заявил, что свойственный американцам прагматизм может помочь дискуссиям в рамках G20, хотя договариваться по итоговым документам саммита будет непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Лавровым.

    В пятницу западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства.

    В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

    В пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

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    1 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

    Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в декабре в штате Флорида.

    Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    «Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.


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    31 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    США заявили о необходимости поддерживать контакты с Россией

    Рубио: США необходимо поддерживать контакты с Россией ради мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США считают необходимым поддерживать контакты с Россией ради достижения мирного соглашения по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    «Чтобы мирно закончить войну на Украине, нужно урегулирование путем переговоров… Как можно добиться урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров, если у вас нет возможности говорить и с Россией, и с Украиной?» – заявил Рубио по итогам встречи министров иностранных дел G20 в американской Атланте.

    По его словам, Вашингтон и Москва должны поддерживать контакты на определенном уровне из-за риска эскалации, передает РИА «Новости».

    «Если оставить все остальное в стороне, США и России всегда важно поддерживать контакты на определенном уровне из-за опасности эскалации в будущем, если, не дай бог, что-то пойдет не так», – сказал госсекретарь.

    Рубио добавил, что на полях министерской встречи обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым возможность встречи лидеров стран на мероприятиях АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Лавров ранее заявил о скором объявлении даты возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

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    31 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    В Атланте прошел протест против политики США в отношении Кубы

    Участники митинга в Атланте потребовали от США снять блокаду с Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    В американской Атланте, где проходит встреча министров иностранных дел стран G20, состоялась акция протеста против политики США в отношении Кубы.

    Протестующие собрались неподалеку от места проведения совещания глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» с транспарантами в поддержку Кубы и призывами к снятию американской блокады острова, передает РИА «Новости».

    «Рубио, слушай! Мы продолжаем борьбу», – скандировали участники акции на испанском языке, обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сели за соседние столы на заседании Совета министров иностранных дел G20 в Атланте.

    В четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал власти США снять эмбарго и санкции в отношении Кубы.

    В среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал американскую блокаду угрозой жизни кубинцев из-за перебоев с электроэнергией и нехватки питьевой воды.

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    31 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Участники встречи G20 признали важность ряда общих проблем

    Рубио: Участники встречи G20 признали важность ряда общих проблем

    Tекст: Вера Басилая

    Участники встречи G20 в США признали важность ряда общих проблем: значимость поставок критически важных минералов, продовольственной безопасности и свободы судоходства, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Госсекретарь США сообщил, что участники встречи глав МИД «двадцатки» признали значимость проблем поставок критически важных минералов, продовольственной безопасности и свободы судоходства, передает РИА «Новости».

    «Что касается <...> Зеленского: послушайте, это встреча на уровне лидеров. Решать будет президент. Я бы этого не исключал», – заявил Рубио.

    Совещание министров иностранных дел стран G20 под председательством США прошло в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В пятницу Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на заседании сели за соседние столы.

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    1 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Песков допустил появление новой Volga в гараже Путина

    Песков допустил появление нового автомобиля Volga в гараже Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый автомобиль Volga может появиться в президентском гараже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, может ли новая Volga появиться в гараже президента России Владимира Путина.

    Песков напомнил, что Путин сам протестировал автомобиль и машина ему понравилась.

    В августе Путин сел за руль новой Volga во время поездки в Нижний Новгород. Президент отметил, что автомобиль легко управляется, и похвалил звукоизоляцию салона.

    Автомобили Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи стартовали 19 июня. В линейку бренда входят флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду продажи автомобилей Volga впервые обошли результаты «Москвича». В августе президент Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем новой Volga.

    Видео тест-драйва Volga президентом Владимиром Путиным смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    1 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Новак счел выживание европейцев зимой с низкими запасами газа отдельной историей

    Новак: Зимовка европейцев с низкими запасами газа станет отдельной историей

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    «Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы – это будет отдельная история», – приводят слова Новака «Вести».

    На данный момент в подземных хранилищах Европейского союза находится около 82,1 млрд кубометров газа, что на 9,4 млрд кубометров уступает прошлогодним значениям. Этот объем запасов стал самым низким с 2013 года.

    Ранее сообщалось, что европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил о серьезном вызове для Европы из-за заполненности газовых хранилищ менее чем на 80%.

    На прошлой неделе отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку.

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    1 ноября 2026, 10:32 • Новости дня
    Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием

    Путин отметил роль Росфинмониторинга в экономической безопасности России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу с 25-летием ведомства, отметив его ключевую роль в обеспечении экономической безопасности страны.

    «За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности. Благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов подпитки террористических, экстремистских и криминальных группировок», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Владимир Путин добавил, что сотрудники ведомства продолжают наращивать кадровый, аналитический и технический потенциал службы, своевременно выявляют риски и пресекают финансовые преступления. Он также подчеркнул вклад службы в развитие сотрудничества с зарубежными странами.

    Путин выразил уверенность, что сотрудники Росфинмониторинга будут и впредь эффективно решать поставленные задачи на благо государства и граждан.

    Ранее Владимир Путин утвердил передачу Росфинмониторингу сведений о транзакциях в системе «Мир» и Системе быстрых платежей.

    Весной Путин подписал распоряжение об увеличении срока нахождения на государственной службе главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

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    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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