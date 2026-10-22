Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до минимума с 2011 года

Tекст: Мария Иванова

Нетто-отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы текущей осенью впервые оказался положительным, ознаменовав официальный старт отопительного сезона в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 20 октября ПХГ Европы заполнены лишь на 74,58%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 81,7 млрд куб. м газа, что на 9,7 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года и находится на минимуме с 2013 года.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Однако Еврокомиссия в надежде на теплую зиму готова снизить этот показатель до 80%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европа практически остановила закачку газа в подземные хранилища.

На прошлой неделе запасы топлива в регионе обновили исторический минимум.

Международный валютный фонд отметил нехватку газа в европейских ПХГ перед зимой.