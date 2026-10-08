Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году
Премьер Литвы Синкявичюс: Военные расходы страны в 2027 году превысят 5% ВВП
Власти Литвы планируют сохранить оборонные ассигнования в 2027 году на уровне более 5% ВВП, заявил премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс.
«Приоритетом для нас является сохранение оборонных ассигнований на уровне более 5% ВВП», – заявил Синкявичюс, передает ТАСС.
Глава литовского правительства отметил, что этот показатель будет заложен в государственный бюджет на следующий год, однако точная цифра после запятой пока обсуждается. В министерстве обороны Литвы рассчитывают на финансирование в размере не менее 5,1% ВВП.
До 2030 года Литва намерена поддерживать военные расходы на уровне как минимум 5% от ВВП. В текущем году на оборону выделено 5,38% ВВП, что составляет 4,8 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Литвы поручил подготовиться к постоянной дислокации войск США.
Он пообещал оплатить расходы их постоянной базы.
В прошлом месяце глава правительства признал отсутствие доказательств угрозы со стороны России.