У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Премьер Литвы признал отсутствие доказательств угрозы со стороны России
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс признал, что у разведки нет данных, указывающих на подготовку России к каким-либо действиям.
Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».
«Есть ли какие-либо доказательства или данные разведки, указывающие на то, что Россия к чему-то готовится? На самом деле, таких данных нет», – сказал Синкявичюс.
Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении Европы. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не угрожает ни одному государству континента, в то время как НАТО наращивает активность у российских границ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг в Дании также подтвердили отсутствие угроз со стороны России, несмотря на продолжение курса на вооружение.
В среду постпред США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».