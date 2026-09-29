У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Автосалоны в США столкнулись с дефицитом новых моделей
WSJ: Американские автосалоны столкнулись с дефицитом новых моделей
В американских автосалонах наблюдается острая нехватка новых моделей автомобилей, что стало следствием резкого перехода индустрии на электромобили и последующего отказа от него.
Дилеры испытывают отчаянную потребность в новых моделях, но на рынке наблюдается «засуха». Меньше новых автомобилей поступает на рынок, чем когда-либо в новейшей истории, пишет The Wall Street Journal.
«Все очень плохо», – заявил дилер Cadillac из Нью-Джерси Майкл ДиФео. По его словам, клиенты отказываются брать машины в лизинг, так как модели не меняются, а цены продолжают расти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Ормузский кризис ударил по мировому автопрому. В феврале прошлого года кризис автоиндустрии угрожал экономике Германии. В январе прошлого года Дональд Трамп отменил обязательный переход США на электромобили.