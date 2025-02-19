Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.5 комментариев
Politico: Кризис автоиндустрии угрожает экономике Германии
Politico: Автоиндустрия Германии в кризисе из-за электромобилей и китайской конкуренции
Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.
Проблемы немецкой автоиндустрии вызывают серьезные последствия для экономики страны, сообщает Politico. Немецкие автопроизводители столкнулись со сложной ситуацией: переход на электромобили, где Германия не контролирует ключевые технологии батарей, а также снижение спроса на электромобили в Европе, высокие затраты на энергию и рабочую силу, и падение продаж на их ключевом рынке в Китае.
К этому добавляется угроза тарифов со стороны США, что может подорвать систему свободной торговли, лежащую в основе экономического успеха Германии. «Экономика оказалась под огромным давлением, которое скрывалось за пандемией и войной», – отметил Нилс Редекер из Jacques Delors Center.
Политическая ситуация также осложняется: кризис в автоиндустрии затрагивает немецкую политику, угрожая позициям канцлера Олафа Шольца на выборах. Консервативный альянс Фридриха Мерца лидирует в опросах, однако даже их победа не обещает быстрого решения проблем в автомобильной промышленности Германии.
Тем временем, Шольц прекратил субсидии на электромобили, что ударило по продажам этих автомобилей.
На фоне падения продаж и снижения прибыли немецкие автопроизводители пытаются адаптироваться. Так, Volkswagen планировал сокращение оплаты труда и закрытие заводов, однако позднее отступил под давлением профсоюзов.
Мерц выступает за независимость от Китая, предупреждая компании о необходимости избегать больших инвестиций в эту страну. Однако это может осложнить отношения с Европейским Союзом, который стремится сохранить индустриальную базу от конкуренции со стороны США и Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.
Германия может лишиться до 500 тыс. рабочих мест в автопроме и связанных отраслях в течение десяти лет из-за кризиса, вызванного конкуренцией из Азии и другими факторами.
Напомним, осенью прошлого года в Германии начались предупредительные забастовки сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, включая работников VW и BMW, требующих повышения зарплат на фоне угрозы закрытия заводов и массовых сокращений.