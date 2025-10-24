80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Volkswagen заявил об отсутствии остановки производства из-за чипов
DPA: Volkswagen не намерен останавливать производств из-за дефицита чипов
Автоконцерн Volkswagen не вносил изменений в график производства, несмотря на продолжающийся дефицит микрочипов на фоне проблем у Nexperia.
Представители Volkswagen заявили, что перебои с поставками микросхем от нидерландской Nexperia не затронули производственные операции заводов компании в Германии, передает ТАСС.
Представитель концерна сообщил, что выпуск автомобилей на всех немецких предприятиях концерна, а также его дочерних марках Audi и Porsche, обеспечен на предстоящую неделю.
22 октября издание Bild писало о возможной приостановке сборки Golf и Tiguan на главном заводе в Вольфсбурге, однако позднее член совета директоров Кристиан Фольмер заявил, что перебои можно избежать. Сейчас Volkswagen ведет переговоры с альтернативными поставщиками для замещения недостающих микрочипов и сообщает о плотной работе с партнерами по цепочке поставок.
Bild отмечает, что, по словам источников, Volkswagen удалось в последний момент избежать остановки производства благодаря созданию резервных запасов микросхем. А приостановка выпуска автомобилей в четверг и пятницу осложнила, но не сорвала производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Volkswagen начал поиски нового поставщика микросхем из-за перебоев, связанных с заводами Nexperia.
Нидерланды экспроприировали компанию Nexperia у ее китайских владельцев. Власти Нидерландов приняли экстренные меры, чтобы контролировать компанию и обеспечить сохранность производства полупроводников для европейской промышленности.