Volkswagen заявил об отсутствии остановки производства из-за чипов

DPA: Volkswagen не намерен останавливать производств из-за дефицита чипов

Tекст: Денис Тельманов

Представители Volkswagen заявили, что перебои с поставками микросхем от нидерландской Nexperia не затронули производственные операции заводов компании в Германии, передает ТАСС.

Представитель концерна сообщил, что выпуск автомобилей на всех немецких предприятиях концерна, а также его дочерних марках Audi и Porsche, обеспечен на предстоящую неделю.

22 октября издание Bild писало о возможной приостановке сборки Golf и Tiguan на главном заводе в Вольфсбурге, однако позднее член совета директоров Кристиан Фольмер заявил, что перебои можно избежать. Сейчас Volkswagen ведет переговоры с альтернативными поставщиками для замещения недостающих микрочипов и сообщает о плотной работе с партнерами по цепочке поставок.

Bild отмечает, что, по словам источников, Volkswagen удалось в последний момент избежать остановки производства благодаря созданию резервных запасов микросхем. А приостановка выпуска автомобилей в четверг и пятницу осложнила, но не сорвала производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Volkswagen начал поиски нового поставщика микросхем из-за перебоев, связанных с заводами Nexperia.

Нидерланды экспроприировали компанию Nexperia у ее китайских владельцев. Власти Нидерландов приняли экстренные меры, чтобы контролировать компанию и обеспечить сохранность производства полупроводников для европейской промышленности.