Tекст: Алексей Дегтярев

Голландское правительство взяло под контроль компанию Nexperia, которая находится в Нидерландах и принадлежит китайской Wingtech, сообщает Financial Times.

Мера введена из-за угрозы утраты критически важного технологического потенциала на территории страны и Европы.

Министерство экономики Нидерландов впервые использовало закон о доступности товаров, чтобы сохранить производство чипов, необходимых для европейских автопроизводителей и производителей электроники.

«Решение направлено на предотвращение ситуации, в которой товары, производимые Nexperia, станут недоступными в чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении министерства.

30 сентября министерство запретило Nexperia и ее подразделениям вносить изменения в активы, интеллектуальную собственность, бизнес или персонал на год. Через день три топ-менеджера компании обратились в апелляционный суд Амстердама с экстренным ходатайством. Суд немедленно отстранил китайского гендиректора Чжан Сюэчжэна от руководства и назначил независимого директора с решающим голосом.

Wingtech назвала решение Голландии «чрезмерным вмешательством, обусловленным геополитическими соображениями», и заявила, что обратилась за поддержкой к правительству Китая. Акции Wingtech в Шанхае упали на 10%. Компания подчеркнула, что Nexperia всегда соблюдает законы, экспортные ограничения и санкционные режимы.

Американские власти уже включили Wingtech в entity list, что ограничивает поставки технологий из США. Вашингтон также распространил эти ограничения на все дочерние компании Wingtech, включая Nexperia. На этом фоне Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и автомобилей.

В мае состоялся визит министра иностранных дел Дании Андерса Фог Раcсмусена в Китай, датский политик в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И потребовал от КНР «вести себя сдержанно» по отношению к Тайваню, что вызвало возмущение у Пекина.