Бахрейн заявил о пострадавших при падении на жилой район ракеты из ЗРК Patriot

Бахрейн заявил о пострадавших при падении ракеты из ЗРК Patriot на жилой район
Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения на жилой района на острове Ситра ракеты, пущенной из ЗРК Patriot, которое сопровождалось двумя громкими взрывами.
«В результате вопиющей агрессии Ирана поступили сообщения о ранениях среди наших граждан, один из которых находится в критическом состоянии, а также о повреждении нескольких домов в Ситре в результате атак беспилотников», – приводит сообщение МВД Бахрейна турецкая газета Haberler.
Точные данные о количестве пострадавших не приводились, но было указано, что для атаки использовались ракеты, пущенные ЗРК Patriot.
До этого в социальных сетях появились сообщения о том, что ущерб в указанном районе Бахрейна был нанесен не иранской атакой, а американской ракетой Patriot, которая вышла из строя и упала в жилом районе. Официального подтверждения этому не было.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при ракетной атаке Ирана на университет в Бахрейне пострадали три человека. МВД Бахрейна сообщило об атаке Ирана на объект в районе порта Салман. ПВО Бахрейна перехватила 95 иранских ракет и 164 БПЛА с начала эскалации.