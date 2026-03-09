  • Новость часаРоссия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    9 марта 2026, 05:43 • Новости дня

    Бахрейн заявил о пострадавших при падении на жилой район ракеты из ЗРК Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения на жилой района на острове Ситра ракеты, пущенной из ЗРК Patriot, которое сопровождалось двумя громкими взрывами.

    «В результате вопиющей агрессии Ирана поступили сообщения о ранениях среди наших граждан, один из которых находится в критическом состоянии, а также о повреждении нескольких домов в Ситре в результате атак беспилотников», –  приводит сообщение МВД Бахрейна турецкая газета Haberler.

    Точные данные о количестве пострадавших не приводились, но было указано, что для атаки использовались ракеты, пущенные ЗРК Patriot.

    До этого в социальных сетях появились сообщения о том, что ущерб в указанном районе Бахрейна был нанесен не иранской атакой, а американской ракетой Patriot, которая вышла из строя и упала в жилом районе. Официального подтверждения этому не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при ракетной атаке Ирана на университет в Бахрейне пострадали три человека. МВД Бахрейна сообщило об атаке Ирана на объект в районе порта Салман. ПВО Бахрейна перехватила 95 иранских ракет и 164 БПЛА с начала эскалации.

    8 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать разведданные Ирану, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, он «решительно заявил» о необходимости воздержаться от подобного обмена информацией. Спецпосланник подчеркнул, что просил не передавать Тегерану данные о целях и другие виды помощи.

    На вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия оказывает подобную поддержку Ирану, Уиткофф выразил надежду, что этого не происходит. При этом он не сообщил о наличии конкретных доказательств передачи разведданных.

    Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, отметив, что Вашингтон «не знает», передает ли Россия такие данные и помощь Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай меняют стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

    NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов

    @ Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю операции против Ирана Вашингтон потратил около шести миллиардов долларов, из которых львиная доля ушла на ракеты-перехватчики для отражения ударов.

    Представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в шесть миллиардов долларов, пишет The New York Times.

    Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

    «Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

    Союзники нанесли около четырех тысяч ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.

    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    8 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

    КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

    Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

    Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

    Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

    Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.

    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    8 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.

    «ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.

    8 марта 2026, 21:12 • Новости дня
    Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране избрали преемника погибшего духовного лидера, который будет носить ту же фамилию, что и его предшественник.

    Член органа, выбирающего главу государства, подтвердил завершение процесса голосования, передает телеканал Al Hadath.

    «Мы избрали нового лидера [Ирана]», – заявил представитель Совета экспертов.

    Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

    До последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье сообщалось, что избран новый верховный лидер Ирана.

     Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ликвидацией любому новому лидеру Исламской республики.

    8 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Президент Ирана позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.

    «Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахичевани не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован. Президент Ильхам Алиев в очередной раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в результате недавних событий в Иране», – сообщила пресс-служба Алиева.

    Там добавили, что Пезешкиан выразил благодарность главе Азербайджана за визит в посольство республики с тем, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани.

    8 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударом по энергосфере Ближнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные заявили о готовности нанести удары по топливно-энергетическим объектам Ближнего Востока в ответ на атаки США и Израиля.

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» пригрозил ударами по объектам топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке в случае продолжения атак США и Израиля на иранскую энергосферу, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что ответ будет симметричным и затронет инфраструктуру региона.

    Военные обратились к руководителям исламских государств с призывом повлиять на Вашингтон и Тель-Авив. «Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действий в регионе», – говорится в заявлении.

    В командовании отметили, что до сих пор Иран воздерживался от «любого рода подобных шагов», несмотря на осведомленность о всей топливно-энергетической инфраструктуре соседних стран и наличии наступательных возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с ударами США и Израиля по объектам на территории Ирана предупредила о непредсказуемых последствиях для ядерной энергетики Ближнего Востока.

    Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран наносит удары только по объектам США, находящимся в соседних странах, а не по самим соседям.

    8 марта 2026, 17:55 • Новости дня
    Оман назвал аморальными удары Израиля и США по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    В конфликте вокруг Ирана Мускат осудил как удары Израиля и США по исламской республике, так и ответные атаки Тегерана по арабским соседям.

    Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди прокомментировал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Действия, предпринятые Израилем и США против Ирана, являются как аморальными, так и незаконными. Но ответные меры Ирана против своих соседей также вызывают глубокое сожаление и неприемлемы», – написал дипломат в соцсети.

    Глава внешнеполитического ведомства призвал участников противостояния к прекращению огня и срочному возвращению к дипломатическому диалогу. Ранее чиновник выступал посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупные города, включая иранскую столицу. Корпус стражей исламской революции ответил масштабной атакой на израильские объекты. Целями также стали Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Саудовская Аравия ранее решительно осудила нарушение Ираном суверенитета Бахрейна, Иордании, Катара и Кувейта.

    Посольство США в Омане повысило уровень опасности поездок в страну до третьего из-за риска вооруженных конфликтов.

    9 марта 2026, 04:15 • Новости дня
    Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке Россия составила проект резолюции СБ ООН, содержащий призыв к прекращению огня и возвращению к переговорам, сообщил источник, предоставивший текст документа.

    «Совет Безопасности <...> призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», – цитирует выдержку из документа РИА «Новости».

    Проект резолюции также содержит настоятельный призыв к возвращению сторон к переговорам без задержек и максимальному использованию политических и дипломатических мер для урегулирования ситуации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса. Он предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Генсек ООН так же заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    8 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Иран нанес массированные удары по Израилю и базам США

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники иранской армии атаковали объекты в Хайфе и Тель-Авиве, а также американскую базу Кэмп-Арифджан и другие цели в Кувейте.

    Вооруженные силы Тегерана осуществили нападение на цели в Хайфе и Тель-Авиве, а также на американские базы в Кувейте, передает РИА «Новости».

    «Американо-сионистские цели в Хайфе, Тель-Авиве, центры и американские базы в Кувейте подверглись атаке беспилотниками военно-воздушных и военно-морских сил армии Ирана», – говорится в заявлении военных.

    Удары наносились в течение последних нескольких часов. По данным иранской стороны, помимо израильских объектов, под огнем оказалась база Кэмп-Арифджан, где расположены склады с боеприпасами, оборудование и позиции ПВО.

    Ранее Корпус стражей исламской революции отчитался об успешном поражении американской вертолетной базы в районе Аль-Адири.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля зафиксировала новый запуск ракет с иранской территории.

    Ранее Корпус стражей исламской революции поразил военные объекты США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    8 марта 2026, 23:27 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране

    Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

    «Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране», – сообщила в Telegram-канале пресс-служба МИД России.

    По мнению глав внешнеполитических ведомств, возобновление политико-дипломатических усилий поможет согласовать договоренности о надежной и долгосрочной безопасности в регионе.

    Стороны договорились поддерживать регулярный контакт и продвигать согласованные позиции на площадках ООН и других международных организациях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ОАЭ в воскресенье впервые нанесли удар по территории Ирана. ПВО ОАЭ начала отражать ракетную атаку со стороны Ирана.

    Лавров заявил о необходимости созвать саммит «пятерки» СБ ООН.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

