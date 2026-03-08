В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.28 комментариев
Иранский удар по Бахрейну ранил трех человек и повредил здание университета
При ракетной атаке Ирана на университет в Бахрейне пострадали три человека
В Бахрейне ракетный удар Ирана ранил трёх человек и повредил здание университета в районе Мухаррак к северо-востоку от столицы Манамы.
По меньшей мере три человека получили ранения в результате удара Ирана по королевству, передает ТАСС. Также зафиксированы повреждения здания университета, расположенного к северо-востоку от Манамы.
«В результате вопиющей иранской агрессии три человека получили ранения, также был нанесен материальный ущерб зданию университета в районе Мухаррак после падения обломков ракеты», – говорится в заявлении МВД.
Власти королевства пока не уточнили, о каком именно высшем учебном заведении идет речь.
В ночь на воскресенье Иран атаковал объект рядом с портом Салман в Бахрейне.
Ранее сообщалось, что ПВО Бахрейна уничтожили 92 иранские ракеты и 151 дрон.