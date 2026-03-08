Иранский удар по Бахрейну ранил трех человек и повредил здание университета

При ракетной атаке Ирана на университет в Бахрейне пострадали три человека

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере три человека получили ранения в результате удара Ирана по королевству, передает ТАСС. Также зафиксированы повреждения здания университета, расположенного к северо-востоку от Манамы.

«В результате вопиющей иранской агрессии три человека получили ранения, также был нанесен материальный ущерб зданию университета в районе Мухаррак после падения обломков ракеты», – говорится в заявлении МВД.

Власти королевства пока не уточнили, о каком именно высшем учебном заведении идет речь.

В ночь на воскресенье Иран атаковал объект рядом с портом Салман в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что ПВО Бахрейна уничтожили 92 иранские ракеты и 151 дрон.



