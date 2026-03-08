Капитан медслужбы рассказала о работе военного хирурга в зоне СВО

Капитан медслужбы Муллагалиева: Женщина по определению – источник жизни

Tекст: Андрей Резчиков

«На мой взгляд, женщина является олицетворением милосердия. Именно она способна сострадать, защищать, жертвовать собой, сохранять человечность там, где ее, казалось бы, быть не может. На фронте образ женщины становится собирательным – это напоминание о доме, о маме, жене, дочке. Она не даст умереть, потому что женщина по определению – источник жизни», – считает Юлия Муллагалиева, кадровый военный, капитан медицинской службы.

По ее словам, современные женщины хотят мирного неба над головой и «чтобы наши дети не знали, что такое война, чтобы отцы, мужья, братья вернулись домой живыми».

Биография Муллагалиевой – уникальный случай даже среди героических женщин. 5 тыс. операций за время участия в СВО – это колоссальный результат, который выводит Муллагалиеву из категории «военный медик» в категорию «хирург экстра-класса», работающий в экстремальных условиях. На это указывают и награды: медаль «За отвагу» (сугубо боевая, за личное мужество) и медаль «За спасение погибавших». Такое сочетание редко встречается даже у мужчин.

В зону СВО Юлия по велению долга, который сама для себя определила еще в юности.

«Мой боевой путь начался в 18 лет, когда я поступала в Военно-медицинскую академию, – вспоминает она. – Тогда я дала себе внутреннее согласие быть направленной в зону боевых действий, если потребуется. Я выбрала не просто медицину, а военную медицину, чья история писалась в эпидемиях, катастрофах и войнах. Поэтом, когда пришел приказ, это была не авантюра, а профессиональная необходимость. Я отправилась не в бой, а на помощь к тем, кто во мне нуждался».

Сегодня Юлия Муллагалиева – участник программы «Время героев». О запуске проекта она узнала из послания президента Федеральному собранию и подала заявку, находясь еще на фронте. В мае 2025 года, уехав сдавать экзамены в адъюнктуру Военно-медицинской академии имени Кирова, она получила уведомление о прохождении отбора. «Надеюсь, что смогу принести максимальную пользу людям», – говорит она о новом этапе служения.

В программе «Время героев», как и в академии, как и в хирургии, Юлия вновь оказалась в меньшинстве. Но чувства неловкости или необходимости что-то сверхдоказывать у нее нет. «Оказываться в меньшинстве мне не привыкать, – делится собеседница. – Но доказывать компетентность приходится не потому, что ты женщина, а потому, что ты – человек, который берет на себя ответственность. Мужчинам в этой программе тоже приходится ее доказывать. Мы в равных условиях».

При этом сохранение женственности в условиях, где нет зеркал и привычного комфорта, тоже важная задача. Для кого-то это капелька духов, для Юлии – умение смеяться. «Знаете, это не только ритуалы с вещами. Юмор помогал даже в тяжелые времена, – признается офицер. – Мы умели смеяться. Иногда истерически, иногда глупо. Но смех возвращал нам человеческое. Мы подшучивали друг над другом, рассказывали анекдоты. Смех был нашей вакциной от любого негатива».

Но есть то, к чему привыкнуть нельзя. Это глаза молодых солдат. «Боевые действия – это предельное обнажение сути. Врач не должен делить пациентов на «старых» и «молодых», «своих» и «чужих», – говорит Муллагалиева. – Но лично для меня самое трудное – молодые. Когда привозят мальчишку, у которого вся жизнь впереди, внутри все переворачивается. Я стараюсь помнить каждую их историю. Они навсегда остаются со мной».

Недавно исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. За это время проект превратился в полноценный социальный лифт для участников специальной военной операции. Говоря о переосмыслении понятия «элита», Владимир Путин подчеркивал, что подлинная элита – это те, кто служит России и доказал свою преданность делом.

Программа, реализуемая Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», нацелена на подготовку руководителей из числа ветеранов и действующих участников СВО для последующей работы в органах власти, госкомпаниях и реализации социально значимых проектов.

Уже в мае 2024 года к обучению приступили 83 участника первого потока, среди которых было четверо женщин. В июне 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» стартовал второй поток, объединивший 85 слушателей. В их числе – 70 кадровых военных Минобороны, ветераны СВО, добровольцы и сотрудники Росгвардии.

Уровень подготовки и заслуг участников уникален: на всех слушателей программы приходится 607 государственных наград. Среди участников – 53 Героя Российской Федерации, 35 человек имеют три и более ордена Мужества, 48 – два ордена, еще 50 отмечены одним орденом Мужества.

