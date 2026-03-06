Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?0 комментариев
Азербайджан заявил о контактах с США после удара иранского беспилотника по аэропорту Нахичевани
Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил, что Баку и Вашингтон поддерживают тесный контакт по поводу инцидента с падением иранского беспилотника на азербайджанской территории.
«Мы проводим расчеты, изучаем факты и принимаем решения», – сказал дипломат, передает Axios.
Представитель дипмиссии добавил, что Иран должен принести извинения и предоставить официальные объяснения. По его мнению, Тегеран обязан привлечь виновных к ответственности и гарантировать неповторение подобных событий.
На видеозаписях с падением дрона виден взрыв и черный дым возле международного аэропорта Нахичевань. Перед ударом был отчетливо слышен громкий жужжащий звук.
Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики использованного устройства. Специалисты предполагают, что мог применяться иранский дрон типа «Шахед».
Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республике. Президент Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило официальный протест Тегерану в связи с инцидентом.