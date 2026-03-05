О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Число погибших при атаке США на иранский фрегат достигло 100
Более 100 моряков погибли при атаке ВМС США на иранский фрегат IRIS Dena
Более 100 моряков погибли в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки, сообщили власти Ирана.
Американская атака на иранский фрегат IRIS Dena унесла жизни более 100 моряков. Как сообщило постпредство Ирана при ООН, на его борту находились 130 человек, передает ТАСС.
В официальном заявлении постпредства сказано: «Только вчера, в двух тысячах миль от берегов Ирана, иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражен и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков».
Иранская сторона назвала действия США безрассудными и подчеркнула, что атака нарушает основные принципы международного права и свободы навигации. Власти Ирана требуют международного разбирательства по этому инциденту и призывают ООН дать оценку произошедшему.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский фрегат IRIS Dena был атакован американской подлодкой. В районе крушения у берегов Шри-Ланки нашли тела 80 погибших.
Позже власти Шри-Ланки спасли 32 моряка с торпедированного судна, пострадавшие были доставлены в местную больницу.
Далее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал неминуемое возмездие Вашингтону за потопление корабля. А военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.