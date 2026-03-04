AP: Трамп и Стармер поссорились из-за ударов по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

О напряжении в отношениях между США и Британией из-за войны с Ираном пишет AP.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за нежелание Британии участвовать в американско-израильских ударах по Ирану: «Это не Уинстон Черчилль, с которым мы имеем дело», – заявил Трамп во вторник в Белом доме, выразив недовольство отказом Британии предоставить базы для американских самолетов.

Стармер поначалу заблокировал использование британских военных объектов для атак на Иран, но позже разрешил США применять базы в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – исключительно для ударов по иранским баллистическим ракетам и хранилищам, но не по другим целям. Даже после атаки иранского беспилотника на базу Акротири на Кипре, Стармер заявил, что Британия «не примет участия в наступательных действиях», подчеркнув, что страна отправит в регион эсминец HMS Dragon и вертолеты Wildcat исключительно для оборонительных операций.

В свою очередь Стармер, впервые косвенно ответив на критику Вашингтона, заявил в понедельник в парламенте: «Действия Британии всегда должны иметь законное основание и продуманный, реалистичный план». По его словам, президент Трамп не согласен с решением Лондона не участвовать в первых ударах, однако Стармер подчеркнул, что его обязанность – исходить из национальных интересов Британии.

Трения между лидерами нарастают уже несколько месяцев: Стармер осудил попытки Трампа получить контроль над Гренландией, а также раскритиковал позицию США по вопросу передачи архипелага Чагос острову Маврикий. По мнению бывшего главы британского МИД Питера Рикеттса, «американцы при Трампе фактически перестали стремиться действовать в рамках международного права», что для Стармера, бывшего генпрокурора, является принципиально важным.

В то же время единства среди европейских лидеров по вопросу войны с Ираном нет. В совместном заявлении Великобритания, Франция и Германия подчеркнули, что не участвовали в ударах, но готовы поддержать «необходимые и соразмерные оборонительные действия». Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал удары необоснованными и опасными. По данным опросов, значительная часть британцев скептически относится к аргументам США в пользу начала войны, но правые политики критикуют Стармера за отказ от участия в наступательных операциях.

Тем не менее министр иностранных дел Британии Стивен Даути во вторник заверил парламент, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном сохраняются и будут устойчивыми в экономической и военной сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер заявил о намерении отказаться от участия в «Совете мира», инициированном Дональдом Трампом.