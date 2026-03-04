Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке чудовищным моментом истории
Ситуация на Ближнем Востоке отличается беспрецедентной трагичностью, это один из самых чудовищных моментов в истории Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на катастрофический характер событий в регионе, передает радио Sputnik. «Это один из самых чудовищных моментов в истории Ближнего Востока», – заявила дипломат.
Она напомнила о тяжелой ситуации, которая разворачивалась в секторе Газа на протяжении почти двух лет. Однако, по мнению спикера, нынешнее обострение превосходит предыдущие события по уровню драматизма.
Дипломат отметила, что к беспрецедентности ситуации приводит не только масштаб происходящего, но и быстрое увеличение зоны конфликта и число жертв.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана могут привести к тяжелейшим последствиям для всего Ближнего Востока.
Министерство иностранных дел России настаивает на немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.