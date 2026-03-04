АКОРТ сообщил о сохранении поставок иранских товаров в России

АКОРТ сообщил об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания

Tекст: Тимур Шайдуллин

Крупные торговые сети России не фиксируют перебоев с поставками товаров из Ирана, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Он подчеркнул, что оснований для дефицита или резкого роста цен на импортные продукты сейчас нет.

Богданов отметил: «Крупные торговые сети не фиксируют перебоев с поставками иранских товаров». Он добавил, что развитая и диверсифицированная система поставок позволяет оперативно перераспределять объемы между странами-поставщиками при необходимости.

Основная часть иранских товаров поступает в Россию по сухопутным маршрутам, и поставщики продолжают выполнять свои обязательства. Среди альтернативных поставщиков свежих овощей названы Турция, Египет и Узбекистан, а сухофрукты и специи ввозят из Индии и Пакистана.

Кроме того, форель поставляют Армения, Турция, Белоруссия и российские хозяйства, а креветки – Индия, Китай, Вьетнам, Таиланд, Корея, Аргентина и Бангладеш. Комментарий АКОРТ прозвучал на фоне сообщений в ряде Telegram-каналов о возможном дефиците ряда товаров и их подорожании из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем, ранее правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщила пресс-служба торгпредства РФ в Тегеране.

Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

До этого лидеры России и Ирана провели телефонный разговор. Президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между странами вырос на 8%.



