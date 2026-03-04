Путин заявил о развитии мотивирующих образовательных пространств в России

Путин сообщил о создании новых образовательных пространств для детей по стране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в формате видеоконференции подчеркнул важность создания мотивирующих к учебе пространств для детей, передает ТАСС.

Он заявил: «Удобные, мотивирующие к учебе пространства важны для воспитания подрастающего поколения, для раскрытия талантов и потенциала наших молодых людей, нашей молодежи, а значит – для будущего России, для ее поступательного развития».

Путин отметил, что в стране активно появляются новые и хорошо оснащённые образовательные объекты. По его словам, это часть масштабной работы по укреплению образовательной инфраструктуры.

Президент добавил, что власти стремятся создать в регионах единые и равные возможности для получения современного и качественного образования. Такой подход, по мнению главы государства, способствует развитию молодого поколения и будущему самой страны.

Ранее на совещании Путин сообщил, что с 2019 года на строительство 1 700 школ в стране направили 940 млрд рублей. До этого в среду в Кремле сообщили, что Путин 4 марта примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в режиме видеоконференции.



