Онлайн-букмекер Polymarket закрыл прием ставок на вероятность ядерного взрыва

Онлайн-букмекер Polymarket закрыл ставки на вероятность ядерного взрыва

Tекст: Катерина Туманова

«Ежедневный объем торгов по ставкам на ядерный взрыв достиг почти 244 тыс. долларов во вторник, прежде чем торги были закрыты на фоне критики в социальных сетях», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Polymarket впервые открыл эти торги в конце 2025 года, но он не привлек особого внимания до начала новой волны конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу было собрано 10 тыс. долларов, согласно данным криптоаналитической компании The Block.

Такие цифры относительно невелики для Polymarket, где вопрос о том, падет ли иранский режим к 30 июня, привлек около 7 млн. долларов общей торговой активности.

«Что касается ядерного вопроса, пользователи Polymarket во вторник оценили вероятность взрыва к концу года примерно в 24%», – отмечает газета.

После убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате совместных ударов США и Израиля, демократические законодатели подвергли критике рынки прогнозов, позволяющие трейдерам делать ставки на трагические события.

