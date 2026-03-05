О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Москалькова рассказал о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
В результате обмена пленными на белорусско-украинской границе домой вернулись российские военные, включая многодетных отцов и считавшегося погибшим бойца, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена, оказались многодетные отцы, сообщает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более половины возвращенных находились в плену свыше года. Кроме того, среди освобожденных был военнослужащий, которого долгое время считали погибшим.
Москалькова подчеркнула: «Сегодня удивительный момент... в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым». Она отметила, что в преддверии Международного женского дня 8 марта двести матерей и жен получат долгожданные известия о возвращении своих близких домой.
По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата лично проинформируют семьи освободившихся военных в разных регионах страны. Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, спецслужбам и всем, кто принимал участие в организации обмена. Она добавила, что сотрудники аппарата омбудсмена ежедневно ведут работу по обращениям родных защитников, ожидая и приближая каждый обмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.
Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.