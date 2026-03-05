Москалькова рассказал о возвращении из плена считавшегося погибшим военного

Tекст: Ольга Иванова

Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена, оказались многодетные отцы, сообщает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более половины возвращенных находились в плену свыше года. Кроме того, среди освобожденных был военнослужащий, которого долгое время считали погибшим.

Москалькова подчеркнула: «Сегодня удивительный момент... в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым». Она отметила, что в преддверии Международного женского дня 8 марта двести матерей и жен получат долгожданные известия о возвращении своих близких домой.

По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата лично проинформируют семьи освободившихся военных в разных регионах страны. Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, спецслужбам и всем, кто принимал участие в организации обмена. Она добавила, что сотрудники аппарата омбудсмена ежедневно ведут работу по обращениям родных защитников, ожидая и приближая каждый обмен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.