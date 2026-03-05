Самолеты с освобожденными из плена россиянами приземлились в Подмосковье

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Самолеты Ил-76МД с возвращенными на родину бойцами совершили посадку, передает ТАСС. Ранее ведомство сообщило о возвращении 200 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.
Взамен российской стороной были переданы 200 военнопленных ВСУ. В министерстве отметили, что гуманитарное посредничество при возвращении солдат из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
Предыдущий обмен состоялся 5 февраля.
Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что домой вернулись российские военные, среди которых были многодетные отцы. В числе возвращённых также оказался боец, которого ранее считали погибшим.