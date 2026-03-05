Самолеты с освобожденными из плена россиянами приземлились в Подмосковье

Самолеты с освобожденными из плена военными ВС России приземлились в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Самолеты Ил-76МД с возвращенными на родину бойцами совершили посадку, передает ТАСС. Ранее ведомство сообщило о возвращении 200 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.

Взамен российской стороной были переданы 200 военнопленных ВСУ. В министерстве отметили, что гуманитарное посредничество при возвращении солдат из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Предыдущий обмен состоялся 5 февраля.

Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что домой вернулись российские военные, среди которых были многодетные отцы. В числе возвращённых также оказался боец, которого ранее считали погибшим.