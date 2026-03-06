FT: Страны Персидского залива задумались о пересмотре инвестиций за рубеж

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, правительства региона ищут способы снизить финансовую нагрузку, вызванную американо-израильской войной против Ирана. Ключевую роль играют сокращение доходов от энергетики из-за перебоев с добычей и поставками, а также убытки в туризме и авиации, передает РИА «Новости».

Дополнительное давление на бюджеты оказывает рост оборонных расходов. По словам одного из источников газеты, обсуждения о возможном пересмотре инвестиционных программ уже проходят в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Катаре. Власти этих стран оценивают, как конфликт влияет на государственные финансы, и рассматривают корректировку вложений в зарубежные компании и государства, спортивные спонсорства и контракты с инвесторами.

Отмечается, что любые ограничения инвестиций могут усилить давление на американские власти, чтобы ускорить дипломатическое урегулирование конфликта.

Советник одного из правительств сообщил, что Белый дом уже обратил внимание на возможные коррективы в инвестиционных программах. Суверенные фонды стран Персидского залива входят в число крупнейших в мире, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в прошлом году пообещали вложить сотни миллиардов долларов в экономику США после визита Дональда Трампа.

Эскалация конфликта уже привела к серьезным экономическим потерям: судоходство через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, резко сократилось, а десять танкеров были повреждены в акватории залива.

Катар, второй в мире по экспорту сжиженного природного газа, был вынужден объявить форс-мажор после остановки крупнейшего газового завода из-за атаки беспилотника. Кроме того, был поврежден один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии.

Ранее Foreign Policy сообщил, что нефтяные монархии региона после атаки Ирана начали сомневаться в способности Соединенных Штатов обеспечить их безопасность.