Foreign Policy: Страны Персидского залива усомнились в защите США
Foreign Policy: США потеряли доверие нефтяных монархий после ударов Ирана
Нефтяные монархии региона после атаки Ирана начали сомневаться в способности Соединенных Штатов обеспечить их безопасность, сообщил Foreign Policy.
Журнал Foreign Policy сообщил, что государства Персидского залива больше не верят в способность Вашингтона обеспечить их безопасность, передает РИА «Новости».
Арабские страны разочаровались в желании Соединенных Штатов выступать в их защиту.
Авторы материала отмечают, что даже вынужденное сотрудничество с Израилем теперь воспринимается в регионе скорее как угроза, а не гарантия безопасности. Местные власти поняли свою слабость после иранских атак по американским базам.
«Полет беспилотников над Абу-Даби укрепил урок реальной уязвимости, которую союз с США не смог или не хотел компенсировать», – говорится в статье.
Напомним, в субботу американские и израильские силы начали масштабную операцию против Ирана. Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить флот Исламской республики.
В ответ Иран атаковал американские военные базы в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте.
Вашингтон впервые столкнулся с подобным масштабом одновременных ударов по своим зарубежным объектам.
Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об участии более 50 тыс. военных в операции против Тегерана.