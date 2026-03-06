Foreign Policy: Страны Персидского залива усомнились в защите США

Foreign Policy: США потеряли доверие нефтяных монархий после ударов Ирана

Tекст: Вера Басилая

Журнал Foreign Policy сообщил, что государства Персидского залива больше не верят в способность Вашингтона обеспечить их безопасность, передает РИА «Новости».

Арабские страны разочаровались в желании Соединенных Штатов выступать в их защиту.

Авторы материала отмечают, что даже вынужденное сотрудничество с Израилем теперь воспринимается в регионе скорее как угроза, а не гарантия безопасности. Местные власти поняли свою слабость после иранских атак по американским базам.

«Полет беспилотников над Абу-Даби укрепил урок реальной уязвимости, которую союз с США не смог или не хотел компенсировать», – говорится в статье.

Напомним, в субботу американские и израильские силы начали масштабную операцию против Ирана. Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить флот Исламской республики.

В ответ Иран атаковал американские военные базы в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте.

Вашингтон впервые столкнулся с подобным масштабом одновременных ударов по своим зарубежным объектам.

Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об участии более 50 тыс. военных в операции против Тегерана.