В США назвали число задействованных в капании против Ирана военных

Tекст: Катерина Туманова

«Приятно находиться здесь рядом с министром и представлять интересы более чем 50 тыс. мужчин и женщин в военной форме, которые в настоящее время участвуют в проведении операции «Эпическая ярость», – цитирует Купера РИА «Новости».

Напомним, США с Израилем начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате были отмечены многочисленные разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран бьет по израильской территории, а также по военным объектам США, расположенным в регионе Ближнего Востока.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о готовности США продолжать операцию против Ирана, до этого он обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше.

Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана.