О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
В США назвали число задействованных в капании против Ирана военных
В операции США против Ирана задействованы более 50 тыс. американских военных, как мужчин, так и женщин, заявил на пресс-конференции глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер.
«Приятно находиться здесь рядом с министром и представлять интересы более чем 50 тыс. мужчин и женщин в военной форме, которые в настоящее время участвуют в проведении операции «Эпическая ярость», – цитирует Купера РИА «Новости».
Напомним, США с Израилем начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате были отмечены многочисленные разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран бьет по израильской территории, а также по военным объектам США, расположенным в регионе Ближнего Востока.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о готовности США продолжать операцию против Ирана, до этого он обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше.
Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана.