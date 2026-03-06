  • Новость часаУкраина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Фицо осудил «безобразные заявления» Зеленского в адрес Орбана
    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС
    США разрешили Индии покупать российскую нефть 30 дней
    Украина обвинила Венгрию в захвате заложников и краже денег
    Трамп: После Ирана будет Куба
    Брюссель разработал новые условия для приема стран в Евросоюз
    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признать вину
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    16 комментариев
    6 марта 2026, 10:24 • Новости дня

    ВВС Израиля уничтожили ракетные установки и системы ПВО Ирана

    Израильская авиация уничтожила шесть ракетных установок и три комплекса ПВО Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Авиация Израиля нанесла удар по целям в Иране, уничтожив шесть пусковых установок баллистических ракет и три современных комплекса противоракетной обороны.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила ликвидацию военных целей, передает РИА «Новости».

    «ВВС Израиля, действуя под руководством Управления разведки, уничтожили шесть ракетных пусковых установок... Кроме того, были ликвидированы три современные иранские системы противоракетной обороны», – отмечается в заявлении.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить массированные удары по иранской территории, включая Тегеран. Поступают сведения о разрушениях и жертвах среди мирного населения. Тегеран отвечает атаками по израильской земле и американским базам на Ближнем Востоке.

    Обострение произошло, несмотря на переговоры по ядерной сделке, прошедшие 26 февраля в Женеве. В результате бомбардировок погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

    Иранские средства ПВО уничтожили американский истребитель F-15 под Тегераном.

    Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    10 комментариев

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    5 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении

    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к ведению сухопутных боевых действий.

    В интервью NBC News он подчеркнул, что иранская армия не только не боится возможной наземной операции США, но и уверена в способности противостоять ей, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы их (США) ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой», – заявил Аракчи.

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран ответит на возможную наземную операцию США.

    Военный министр США Пит Хегсет заявлял, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько реалистично использование США курдских сил в наземной операции против Ирана.

    5 марта 2026, 23:00 • Новости дня
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи

    Tекст: Катерина Туманова

    Генпрокуратура Ливии заявила о задержании троих человек по делу об убийстве Сейф аль-Ислама Каддафи в Зинтане.

    «В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления ведомства.

    Напомним, 3 февраля СМИ сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, политика убили во дворе дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи. Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение Сейф аль-Ислама.

    Газета ВЗГЛЯД и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов разбирались, почему убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна.


    5 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Названо количество вывезенных из стран Персидского залива россиян

    АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.

    В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.

    За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.

    «Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.

    Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.

    Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские следователи допускают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли США, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.

    Военные следователи США допускают, что американская армия могла быть причастна к удару по начальной школе для девочек на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Reuters.

    В материале уточняется: «Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено».

    Источники агентства Reuters подчеркнули, что не исключают появления новых доказательств, которые могут опровергнуть причастность США к произошедшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции Хормозган заявил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран сообщил о примерно 160 погибших из-за этого удара.

    5 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    КСИР: БПЛА вынудили авианосец «Авраам Линкольн» уйти от иранского берега

    Tекст: Вера Басилая

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Оманского залива и был вынужден экстренно сменить дислокацию.

    Иранские военные заявили об атаке беспилотниками по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в Оманском заливе, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что корабль подошел на расстояние 340 километров к морским границам Ирана для контроля над акваторией, после чего был атакован беспилотниками ВМС КСИР.

    «После атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива», – говорится в заявлении, которое приводит IRIB.

    Ранее Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании боеприпасов по кораблю.

    КСИР заявил, что поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега.

    5 марта 2026, 22:11 • Новости дня
    Генерала КСИР Каани могли казнить за шпионаж в пользу Израиля

    Nationalnews: Экс-главу «Кудс» Каани казнили за связь с Моссад

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани, который ранее пережил несколько покушений, предположительно, казнили за подозрение в работе на израильскую разведку «Моссад», сообщает издание Nationalnews.

    По данным Nationalnews, бывший генерал спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани был казнен за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад», сообщают «Вести».

    По данным издания, Каани пережил покушение на свою жизнь и даже находился рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время атаки США и Израиля.

    В публикации отмечается, что Исмаил Каани, возглавлявший элитное подразделение КСИР, был осужден и казнен самим Корпусом стражей исламской революции по подозрению в передаче секретной информации спецслужбам Израиля.

    До своей казни Каани неоднократно становился целью покушений, в том числе, по информации The New York Times, в июне 2025 года, когда сообщалось о его возможной гибели во время операции «Восходящий лев», проводимой израильской армией.

    Иранские СМИ в июне 2025 года опровергли сообщения о гибели Исмаила Каани при израильском авиаударе.

    Ранее генерал уже появлялся на публике вопреки слухам о своей смерти в Ливане.

    Израильские военные узнали местоположение аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за охраняемым комплексом несколько лет.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и как мог предать верховного иранского лидера Хаменеи.

    6 марта 2026, 08:13 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Запад солгал о причине крушения истребителей США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные издания распространяют недостоверные сведения об обстоятельствах уничтожения трех американских F15E в ходе конфликта США и Израиля с Ираном, скрывая реальные причины инцидента в небе, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Версия о случайном «дружественном огне» со стороны Кувейта является ложной, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Ведущие западные СМИ «сходят с ума от фейковых новостей» о трех американских истребителях F15E, якобы сбитых «дружеским огнем» ПВО Кувейта.

    По мнению авторов, самолеты уничтожили иранские ракеты.

    Эксперты называют официальную реконструкцию событий невероятной, так как сразу три истребителя не могли быть приняты за вражеские цели. Военная авиация оснащена системой идентификации «свой-чужой», предотвращающей подобные инциденты посредством обмена зашифрованными кодами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о потере трех истребителей F-15E над Кувейтом из-за «дружественного огня». Западные СМИ возложили ответственность за инцидент на пилота кувейтского самолета F/A-18 Hornet. Корпус стражей исламской революции подтвердил поражение американского борта собственными средствами ПВО.

    5 марта 2026, 22:38 • Новости дня
    Хуситы заявили о готовности в любой момент нажать на спусковой крючок ради Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что пальцы хуситов всегда находятся «на спусковом крючке» для защиты Ирана.

    Лидер движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси в ходе еженедельного обращения, которое транслировал телеканал Al Masirah, подчеркнул готовность поддержать Иран в случае необходимости, передает РИА «Новости».

    «Мы солидарны с Ираном, и наши руки всегда на спусковом крючке в ожидании, когда этого потребуют военные события», – заявил лидер хуситов.

    Ранее военный представитель хуситов предупредил о готовности атаковать американские корабли в случае агрессии США против Тегерана.

    The New York Times писала, что масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи могут привести к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой атака на Иран и гибель Хаменеи.

    5 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Иран провел 20-ю волну атак по базам США и Израиля

    КСИР: Иран провел 20-ю волну атак по базам США и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран провел 20-ю серию ударов по военным базам США на Ближнем Востоке и по территории Израиля, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Двадцатая волна операции «Правдивое обещание – 4» <…> против американских и сионистских целей была проведена», – приводит иранская гостелерадиокомпания заявление КСИР, передает ТАСС.

    Ранее Иран нанес удар по эсминцу США ракетами Qadr и Talaiyeh.

    Иран также ударил по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Кроме того, иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    6 марта 2026, 09:53 • Новости дня
    Иран назвал потопленный подлодкой США фрегат «безоружным судном»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский фрегат, который был атакован у берегов Шри-Ланки подлодкой ВМС США, не имел на борту вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

    По словам Хатибзаде, иранский корабль находился в данном регионе по приглашению индийской стороны. Он подчеркнул, что «это нападение со стороны США очень прискорбно, они атаковали безоружное судно», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский фрегат IRIS Dena был атакован американской подлодкой. В районе крушения у берегов Шри-Ланки нашли тела 80 погибших.

    Накануне власти Ирана сообщили, что более 100 моряков погибли в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал неминуемое возмездие Вашингтону за потопление корабля. А военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.

    5 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    США потерпели поражение, не сумев добиться быстрой и чистой победы над Ираном, как планировали, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    В интервью NBC News Аракчи заявил, что за шесть дней боевых действий стало очевидно, что главная цель США не реализована, передает ТАСС.

    «Полагаю, спустя шесть дней войны становится ясно, что США не смогли достичь своей главной цели, которая заключалась в чистой и быстрой победе. Им не удалось этого достичь, и теперь они пытаются оправдаться за то, что они на нас напали», – сказал он.

    Ранее власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    5 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Глава МИД Ирана заявил об отсутствии планов блокировать Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран на данный момент не планирует перекрывать Ормузский пролив, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    В интервью NBC News Аракчи сообщил, что пролив сейчас остается открытым, однако танкеры и другие суда сами избегают его пересечения из-за опасений быть атакованными обеими сторонами конфликта, передает ТАСС.

    «Его не закрыли. Суда и танкеры сами не пытаются пересекать пролив, потому что опасаются ударов обеих сторон. Прямо сейчас у нас нет намерений закрывать его, но по мере продолжения войны мы рассмотрим все сценарии», – сказал министр.

    Ранее КСИР заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и ЕС.

    При этом заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари сообщил, что Иран не предпринимал мер по закрытию Ормузского пролива и продолжает обеспечивать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь.

    Накануне Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе.

