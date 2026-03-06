План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Авиация Израиля нанесла удар по целям в Иране, уничтожив шесть пусковых установок баллистических ракет и три современных комплекса противоракетной обороны.
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила ликвидацию военных целей, передает РИА «Новости».
«ВВС Израиля, действуя под руководством Управления разведки, уничтожили шесть ракетных пусковых установок... Кроме того, были ликвидированы три современные иранские системы противоракетной обороны», – отмечается в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить массированные удары по иранской территории, включая Тегеран. Поступают сведения о разрушениях и жертвах среди мирного населения. Тегеран отвечает атаками по израильской земле и американским базам на Ближнем Востоке.
Обострение произошло, несмотря на переговоры по ядерной сделке, прошедшие 26 февраля в Женеве. В результате бомбардировок погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.
Иранские средства ПВО уничтожили американский истребитель F-15 под Тегераном.
Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне.