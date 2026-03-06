Ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Tекст: Катерина Туманова

«В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, ранены ребёнок и пожилой мужчина. 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов, и мужчина получил травму», – написал он.

Развожаев добавил, что Спасательная служба Севастополя сообщила о небольшом возгорании на территории колледжа на улице Героев Подводников в результате падения осколков от БПЛА.

В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу, а в школе №50 на Генерала Жидилова выбиты стекла.

Так же губернатор сообщил, что из-за падения обломков сбитой воздушной цели было повреждено распределительное устройство на одной из подстанций.

«Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты. В ближайшие часы будет восстановлено электроснабжение оставшихся потребителей на Генерала Острякова, Хрусталева, проспекте Победы и Генерала Жидилова», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в конце февраля сбили три воздушные цели около Севастополя. Развожаев сообщил о восстановлении электроснабжения в Севастополе после сбоя.