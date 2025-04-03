Tекст: Дарья Григоренко

В Вероне на севере Италии общественные активисты вывесили крупные плакаты с надписью «Россия – не мой враг! Россия не хочет нападать на Европу!». Эта инициатива принадлежит ряду местных организаций, в том числе ассоциации «Венето – Россия», которая ранее организовала подобную кампанию по всей стране, передает ТАСС.

Большие баннеры размещены на юге Вероны, возле выставочного комплекса, где вскоре начнется винная ярмарка Vinitaly. Ожидается, что мероприятие привлечет тысячи посетителей из разных стран. Об этом сообщил глава ассоциации «Россия – Венето» Пальмарино Дзоккателли. Также по городу, в том числе на центральных улицах, развешаны более 100 плакатов меньшего размера.

Цель акции – развенчать ложное мнение о намерениях России в отношении вторжения в Европу. Кампания «Россия – не мой враг» стартовала в Вероне в прошлом году и теперь распространилась по всей Италии. Плакаты с изображением рукопожатия, окрашенным в цвета флагов России и Италии, стали символом этой кампании. Финансирование осуществлялось за счет пожертвований граждан. Иногда плакаты снимались по распоряжению властей и под давлением украинских дипломатов, но активисты нашли способ продолжить кампанию, арендовав мобильную рекламную панель на автомобиле.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Париж начал активно распространять мифы о «российской угрозе» на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.