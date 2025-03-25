По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Лавров сравнил стремление сдержать Россию с целями Наполеона и Гитлера
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.
Лавров в интервью Первому каналу отметил, что желание сдержать Россию и нанести ей поражение уже встречалось в мировой истории. «Желание сдержать Россию, и не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал «надо унизить [президента РФ Владимира] Путина» – это желание, как оказывается, историки меня могут, наверное, поправить, но мое ощущение истории, – что мы все уже проходили», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Министр также подчеркнул, что Наполеон и Гитлер преследовали те же цели, что и современные западные лидеры. Он указал, что для достижения этих целей Наполеон и Гитлер мобилизовали всю Европу. Лавров добавил, что и в наши дни вся Европа, по его мнению, мобилизуется для подобных задач.
6 марта Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что враги России совершают ошибки, недооценивая русский характер.