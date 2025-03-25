Лавров сравнил стремление сдержать Россию с целями Наполеона и Гитлера

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров в интервью Первому каналу отметил, что желание сдержать Россию и нанести ей поражение уже встречалось в мировой истории. «Желание сдержать Россию, и не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал «надо унизить [президента РФ Владимира] Путина» – это желание, как оказывается, историки меня могут, наверное, поправить, но мое ощущение истории, – что мы все уже проходили», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Министр также подчеркнул, что Наполеон и Гитлер преследовали те же цели, что и современные западные лидеры. Он указал, что для достижения этих целей Наполеон и Гитлер мобилизовали всю Европу. Лавров добавил, что и в наши дни вся Европа, по его мнению, мобилизуется для подобных задач.

6 марта Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что враги России совершают ошибки, недооценивая русский характер.