Экс-министр ГО и ЧС Краснодарского края получил 6,5 года колонии

Экс-министр ГО и ЧС Краснодарского края Штриков получил 6,5 года колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд признал виновным бывшего министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде 6,5 года колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Бывший чиновник также лишен специального звания майора полиции и права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Кроме того, с него взыскано более 14 млн рублей имущественного ущерба в пользу потерпевшей стороны.

Следствие установило, что в июле 2024 года подсудимый поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о нарушениях при проведении аукциона на покупку модульного здания пожарного депо. Он намеревался отменить торги и передать контракт организации, чьи интересы лоббировал, рассчитывая получить за это около 20 млн рублей. Штриков не признал вину в ходе судебного разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий. В том же месяце Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора региона Анны Миньковой.

Позже суд приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова к 14 годам лишения свободы за хищение имущества.