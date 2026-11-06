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Экс-министр ГО и ЧС Краснодарского края получил 6,5 года колонии
Экс-министр ГО и ЧС Краснодарского края Штриков получил 6,5 года колонии
Суд приговорил бывшего министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова к 6,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий.
Суд признал виновным бывшего министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде 6,5 года колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Бывший чиновник также лишен специального звания майора полиции и права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Кроме того, с него взыскано более 14 млн рублей имущественного ущерба в пользу потерпевшей стороны.
Следствие установило, что в июле 2024 года подсудимый поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о нарушениях при проведении аукциона на покупку модульного здания пожарного депо. Он намеревался отменить торги и передать контракт организации, чьи интересы лоббировал, рассчитывая получить за это около 20 млн рублей. Штриков не признал вину в ходе судебного разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий. В том же месяце Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора региона Анны Миньковой.
Позже суд приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова к 14 годам лишения свободы за хищение имущества.