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Кандидат в президенты Франции Меланшон предложил выйти из НАТО
Кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса и отказ от высоких оборонных расходов.
В предвыборной программе кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона содержится пункт о немедленном выходе из объединенного командования военного блока НАТО, а затем и из самой организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.
«Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Отказаться от требуемой Соединенными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов», – говорится в документе.
При этом предполагается, что Париж продолжит оказывать помощь странам Евросоюза в рамках действующих договоров. В программе также нет упоминаний о прекращении поддержки Украины, однако Меланшон настаивает на необходимости дипломатического решения конфликта.
Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года. Если никто из претендентов не преодолеет барьер в 50% голосов, победитель определится во втором туре 2 мая.
Ранее в пятницу другой кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил об усилении топливного кризиса внутри ЕС из-за финансирования Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, октябрьский опрос института Cluster 17 зафиксировал рост уровня неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%.
Основатель партии «Непокорившаяся Франция» назвал выход из Североатлантического альянса условием для успешного завершения украинского конфликта.