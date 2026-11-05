Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Полиция применила водометы против протестующих в Лионе
BFMTV: Французская полиция применила водометы на акции протеста в Лионе
Сотрудники французских правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста в Лионе.
Водометы задействованы около моста Галльени, где происходят столкновения манифестантов с силами правопорядка, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и полицейских.
В воскресенье акции протеста с погромами и столкновениями прошли в семи европейских странах.
В прошлом месяце министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших в ходе французских протестов сотрудниках правоохранительных органов.