Путин: Россия будет способствовать переезду в страну талантливых иностранцев

Tекст: Антон Антонов

«Наряду с продвижением наших талантов будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности – российские, нашу культуру, обычаи», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

С апреля специалисты, представляющие особый интерес для страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию, которую учредит Агентство стратегических инициатив.

МВД будет решать вопросы правового статуса таких граждан. По вопросам реализации соответствующего указа, подписанного в декабре, планируется отдельное совещание.

Программа будет нацелена на людей, которые обладают особо востребованными профессиями, знаниями и способностями внести значимый вклад в развитие российской экономики, спорта, творческих индустрий, культурно-гуманитарной сферы и науки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года вступил в силу указ президента № 702, который призван помочь импатриантам – иностранцам, которые не разделяют политику навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Таким людям в России указ позволяет получать РВП (разрешение на временное проживание) без учета квот, подтверждения знания основ законодательства России и владения русским языком.