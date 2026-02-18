Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие прошло в рамках совещания президента с членами правительства, где основной темой стала модернизация первичного звена здравоохранения, передает РИА «Новости».

В Смоленске завершено строительство областного онкологического диспансера. Новый объект оснащен более чем 570 единицами современного медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф и эндовидеоскопический комплекс. Учреждение объединит онкологическую службу региона и повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

В Кисловодске построен новый четырехэтажный корпус городской больницы, соединенный с основным зданием надземным и подземным переходами. Здесь теперь смогут оказывать высокотехнологичную помощь по хирургическим направлениям, экстренную помощь при инсультах и инфарктах, а также проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами.

В Приморском крае в поселке Трудовое открылась новая поликлиника – подразделение Владивостокской поликлиники №9. Она рассчитана на 64 сотрудника и предоставляет как первичную медико-санитарную, так и специализированную помощь, включая амбулаторный прием и дневной стационар.

В Краснодарском крае в станице Павловская открылась новая детская поликлиника на базе центральной районной больницы. Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и обслуживает более 10 тыс. детей. Здесь работают консультативно-диагностические, физиотерапевтические и профилактические отделения, а также лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения.