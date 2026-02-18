Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Средства ПВО России уничтожили 120 украинских дронов за шесть часов
Минобороны: Средства ПВО России уничтожили 120 украинских дронов за шесть часов
Силы противовоздушной обороны России за шесть часов перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников над территорией страны, сообщило Минобороны.
По информации из канала ведомства в мессенджере Max, наибольшее количество дронов – 81 – было сбито над Брянской областью.
Атаки беспилотников также были зафиксированы над Смоленской, Курской, Новгородской, Тверской, Калужской и Белгородской областями, а также в Московском регионе. С 14.00 до 20.00 по московскому времени было уничтожено 22 дрона над Смоленской областью, по пять – над Курской и Новгородской, по два – над Тверской, Московским регионом и Калужской областью, еще один – над Белгородской областью.
С 8.00 до 14.00 мск средства ПВО России сбили 52 украинских беспилотника.
В ночь на среду над Россией были уничтожены 43 дрона.