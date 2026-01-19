Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.0 комментариев
Полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в мошенничестве
Полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в банковском мошенничестве
На острове Пхукет 25-летний гражданин России был задержан по подозрению в использовании поддельных документов для открытия банковского счета и получения денег мошенническим путем.
Полиция провинции Пхукет задержала гражданина России по подозрению в мошенничестве, передает ТАСС.
По данным газеты Thai Post, 25-летний Кайрат Жумагалиев подозревается в использовании банковского счета, открытого на поддельные документы, для получения денег, которые, как предполагается, были получены мошенническим путем.
В операции участвовали сотрудники иммиграционной службы и полицейского участка района Кату. При задержании у Жумагалиева изъяли более 60 вещественных доказательств, среди которых оказались мобильные телефоны и банковские карты.
Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств дела. В полиции подчеркивают, что разоблачение подобных схем – важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями на территории Таиланда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе полиция Пхукета задержала россиян за продажу галлюциногенных грибов.
8 января в Таиланде полиция задержала гражданина России за нелегальную работу гидом.
А в конце прошлого года власти Таиланда арестовали бывшего депутата Приморского края Дмитрия Назарца по подозрению в организации незаконного вывоза древесины на крупную сумму.