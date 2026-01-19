Полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в мошенничестве

Полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в банковском мошенничестве

Tекст: Мария Иванова

Полиция провинции Пхукет задержала гражданина России по подозрению в мошенничестве, передает ТАСС.

По данным газеты Thai Post, 25-летний Кайрат Жумагалиев подозревается в использовании банковского счета, открытого на поддельные документы, для получения денег, которые, как предполагается, были получены мошенническим путем.

В операции участвовали сотрудники иммиграционной службы и полицейского участка района Кату. При задержании у Жумагалиева изъяли более 60 вещественных доказательств, среди которых оказались мобильные телефоны и банковские карты.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств дела. В полиции подчеркивают, что разоблачение подобных схем – важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями на территории Таиланда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе полиция Пхукета задержала россиян за продажу галлюциногенных грибов.

8 января в Таиланде полиция задержала гражданина России за нелегальную работу гидом.

А в конце прошлого года власти Таиланда арестовали бывшего депутата Приморского края Дмитрия Назарца по подозрению в организации незаконного вывоза древесины на крупную сумму.