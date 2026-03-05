О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных
Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.
Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.
Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.
«Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.
Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.
МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.