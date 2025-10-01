Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Роспатент зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva» для автомобилей
Новый товарный знак «Lada Ariva» был официально зарегистрирован в августе по трем классам товаров и услуг, при этом имя заявителя остается засекреченным.
Роспатент принял решение о регистрации товарного знака «Lada Ariva», передает ТАСС. Заявка, согласно данным службы, поступила в феврале 2025 года, а регистрация товарного знака состоялась в августе того же года. Новый знак охватывает три класса международной классификации товаров и услуг: автомобили и их комплектующие, автомобильные игрушки и игровые модели, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Ведомство не публикует информацию о заявителе на основании постановления правительства России от 2 сентября 2024 года #1209. Документ предусматривает, что до конца 2025 года по запросу заявителя сведения о нем не раскрываются в официальном бюллетене Роспатента.
