Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Bulgari подала заявку о регистрации товарного знака в России
Итальянский бренд Bulgari намерен расширить свое присутствие на российском рынке, оформив заявку на регистрацию товарного знака для продажи парфюмерии, одежды и электроники.
Бренд Bulgari подал заявку на регистрацию своего товарного знака в России, сообщает РИА «Новости». Заявка поступила в Роспатент 11 июля, в документах в качестве заявителя указана компания «Булгари С.п.А».
Под брендом Bulgari компания планирует реализовывать на российском рынке парфюмерию, аксессуары, одежду, а также различные виды электроники.
Bulgari – известный мировой производитель ювелирных украшений, часов и модных аксессуаров.
Ранее Bulgari уже имела присутствие в России, однако теперь компания намерена официально зарегистрировать свой товарный знак для расширения ассортимента и защиты бренда на российском рынке.
Напомним, Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.
Немецкая компания Adidas направила в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков после двухлетнего перерыва работы в России.
McDonald's также подал заявку на регистрацию товарного знака в России.