Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный
В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.
Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.
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