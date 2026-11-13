Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа
Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа
Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.
«Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.
Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.
Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.