Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

Tекст: Катерина Туманова

«Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

