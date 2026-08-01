Суд в Москве взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

Tекст: Катерина Туманова

Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

«Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», – указано в материалах дела.

Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.





Инстанция признала падение неумышленным и назначила штраф в размере 5 тыс. рублей за несоблюдение требований транспортной безопасности.