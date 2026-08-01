Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.16 комментариев
Суд в Москве взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро
Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро
Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.
Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».
Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.
«Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», – указано в материалах дела.
Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.
При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.
Инстанция признала падение неумышленным и назначила штраф в размере 5 тыс. рублей за несоблюдение требований транспортной безопасности.