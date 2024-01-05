В Ивановской области произошло массовое ДТП

В Ивановской области столкнулись пять транспортных средства, пострадали два человека

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ивановской полиции указано, что масштабное ДТП произошло на выезде из Иванова на ярославской трассе.

Уточняется, что водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом.

После этого в автобус врезался не успевший затормозить автомобиль Kia Ceed, а в иномарку – ехавшая за ней маршрутка «Иваново – Ярославль».

Следовавшей во встречном направлении водитель Toyota Venza также попытался объехать место аварии, однако автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

В УМВД отметили, что на месте ДТП работают сотрудники полиции, движение не перекрыто.

По предварительным данным, два человека получили травмы. В частности, у пассажира маршрутки – ушиб колена и сотрясение головного мозга, а у пассажирки «Киа» – ушибленная рана лба.

В сентябре в Химках произошла авария с 12 автомобилями.