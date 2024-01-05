В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
В Ивановской области произошло массовое ДТП
В Ивановской области столкнулись пять транспортных средства, пострадали два человека
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщает УМВД по региону.
В Telegram-канале ивановской полиции указано, что масштабное ДТП произошло на выезде из Иванова на ярославской трассе.
Уточняется, что водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом.
После этого в автобус врезался не успевший затормозить автомобиль Kia Ceed, а в иномарку – ехавшая за ней маршрутка «Иваново – Ярославль».
Следовавшей во встречном направлении водитель Toyota Venza также попытался объехать место аварии, однако автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.
В УМВД отметили, что на месте ДТП работают сотрудники полиции, движение не перекрыто.
По предварительным данным, два человека получили травмы. В частности, у пассажира маршрутки – ушиб колена и сотрясение головного мозга, а у пассажирки «Киа» – ушибленная рана лба.
В сентябре в Химках произошла авария с 12 автомобилями.