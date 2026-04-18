Tекст: Денис Тельманов

Знаменитый итальянский певец Альбано Карризи, известный как Аль Бано, пообещал со сцены в Москве выучить русский язык до конца этого года и исполнить на нем одну из своих песен о любви, передает РИА «Новости».

Исполнитель обратился к публике с прямой речью: «Я обязательно должен выучить русский в этом году, я вам обещаю, чтобы я мог пообщаться с вами на вашем языке».

Певец отметил, что уже исполнял песню о любви на русском языке во время концерта в Кремле и поделился впечатлениями, подчеркнув, что это прозвучало потрясающе.

Он добавил, что тема любви между людьми и между странами для него сейчас особенно важна.

Артист заявил, что на этот раз исполнит композицию на итальянском, но надеется, что в следующем году споет для российской публики и на русском.

В рамках гастрольного тура по России концерты Аль Бано пройдут не только в Москве, но также в Новосибирске и Владивостоке.

Музыкант приобрел мировую известность в 1980-е годы, а его хиты Felicità, Sharazan, Sempre sempre и Ci sarà сделали его кумиром миллионов поклонников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певец из Италии Аль Бано заявил, что готов дать концерт в поддержку мира на Донбассе.

Аль Бано планирует выступить на Красной площади в Москве в конце августа или начале сентября. Концерт посвящен теме мира и получил поддержку на высшем уровне.