    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    18 апреля 2026, 17:06 • Новости дня

    Al Hadath: Новый раунд переговоров Ирана и США может пройти 26 апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Новый раунд переговоров между делегациями Исламской Республики и Соединенных Штатов может состояться в конце апреля на территории Пакистана.

    Очередной этап дипломатических контактов между иранской и американской сторонами запланирован на конец апреля, передает ТАСС. Организатором консультаций выступает Пакистан.

    До настоящего момента официальные представители Тегерана и Вашингтона не давали комментариев относительно готовящейся встречи. При этом отмечается принципиальная позиция иранской стороны по ключевым вопросам.

    В ходе недавнего визита главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана в Тегеран иранское руководство обозначило свои красные линии. Представители исламской республики подчеркнули, что в рамках переговоров Иран «не откажется от своей ракетной программы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    Делегации двух стран 11 апреля приступили к третьему раунду консультаций при содействии пакистанских посредников. Иранская сторона тогда допустила возможность продления диалога для детального разбора спорных вопросов.

    17 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осведомленный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности, сообщил о новых деталях соглашения между Ираном и США относительно двухнедельного перемирия и прохода судов через Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim.

    По словам собеседника Tasnim, с началом инициативы о перемирии, предложенной Пакистаном, Иран был готов разрешить ограниченное число проходов коммерческих судов ежедневно. Однако после срыва перемирия в Ливане и отказа распространить режим прекращения огня на «Хезболлу» и Израиль, Тегеран приостановил это соглашение.

    По словам источника, Иран выдвинул три обязательных условия для прохода: только коммерческие суда, отсутствие связей с враждебными государствами, движение исключительно по маршрутам, установленным иранской стороной, и согласование прохода с иранскими силами.

    Он подчеркнул, что если морская блокада сохранится, Иран расценит это как нарушение перемирия и вновь закроет пролив.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Президент США ранее заявил о сохранении морской блокады Ирана, несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    17 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Стармер: Лондон и Париж возглавят военную миссию в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Париж возьмут на себя руководство международной операцией по обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Соединенное Королевство совместно с французскими партнерами намерено гарантировать свободу навигации, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи представителей 49 государств в Париже.

    «Мы условились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Британия возглавит многонациональную миссию по защите свободы навигации, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и провести разминирование», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении организовать конференцию по созданию мирной многонациональной миссии. Лидеры ряда европейских стран выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Великобритания и Евросоюз договорились совместно разработать стратегию по восстановлению навигации.

    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    @ nasa.com

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    17 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через терминал в порту Басра

    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак возобновил экспорт нефти с юга страны впервые с конца февраля на фоне регионального конфликта, сообщает Shafaq News.

    Как пишет Shafaq News, на главный экспортный терминал государства в Басре прибыл танкер, там началась первая за месяц погрузка сырой нефти, передает «Интерфакс».

    По данным источника издания, судно возьмет на борт два млн баррелей нефти, после чего направится в Индию.

    В марте министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан.

    18 апреля 2026, 06:11 • Новости дня
    Tasnim: Иран закроет Ормузский пролив в случае продления блокады США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов вновь перекрыть Ормузский пролив, если Вашингтон не прекратит морскую блокаду исламской республики, сообщил источник в Высшем совете национальной безопасности страны.

    Иранские военные намерены закрыть проход для любых судов через Ормузский пролив в случае продолжения давления со стороны Вашингтона, сказал собеседник Tasnim, передает ТАСС.

    Свободное судоходство в регионе напрямую увязано с соблюдением режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Если действующее перемирие окажется нарушенным, водная артерия будет немедленно заблокирована вооруженными силами Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов на фоне ливанского перемирия. Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении американской морской блокады иранских портов.

    17 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах совместного с Ираном вывоза урана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и иранские специалисты якобы намерены совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики, сказал Трамп в интервью CBS, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможной необходимости отправки американских вооруженных сил в Иран для осуществления этой операции, глава государства категорически отверг такой сценарий. «Нет, никаких войск», – подчеркнул американский лидер.

    По словам президента, стороны прибудут на место и заберут материалы совместно, так как к этому времени уже будут достигнуты соответствующие договоренности. Он отметил, что наличие соглашений исключает необходимость в каких-либо боевых действиях

    Предполагается, что американские специалисты поработают вместе с иранскими коллегами, после чего уран доставят в США. Встреча сторон для обсуждения деталей может состояться уже в ближайшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о полном согласии Тегерана со всеми условиями Вашингтона.

    В марте он рассматривал возможность проведения военной операции для вывоза ядерного топлива.

    17 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «согласии Ирана на все условия» в рамках переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в ходе переговоров с Вашингтоном.

    По его словам, Тегеран принял все условия, однако подробностей и официальных подтверждений этого заявления он не предоставил, передает РИА «Новости».

    «Они (Иран) согласились на все», – заявил глава Белого дома беседе с журналисткой телеканала News Nation.

    В воскресенье в Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов.

    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США.

    18 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Немецкие водители устроили автопробег до Берлина из-за цен на топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возмущенные подорожанием бензина жители Германии организовали масштабный автопробег до столицы страны, собрав десятки машин в растянувшуюся на километры колонну.

    Участники акции стартовали из Восточной Фризии на 25 машинах, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Постепенно количество недовольных ростом стоимости горючего увеличивалось, и в районе Вольфсбурга кортеж насчитывал уже 82 автомобиля. Временами вереница транспортных средств растягивалась на два с половиной километра.

    Представитель полиции Оснабрюка заявил, что серьезных нарушений движения или иных инцидентов не зафиксировано. Ближе к вечеру колонна сделала остановку, чтобы затем продолжить путь к столице.

    Организатор протеста Себастьян Борманн отметил, что расходы людей стали непомерно высокими. Активист раскритиковал правительство Германии и канцлера Фридриха Мерца за невыполнение предвыборных обещаний, подчеркнув, что терпение граждан не безгранично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы массово в начале марта устремились на заправочные станции из-за обострения ближневосточного конфликта. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предупредила о высокой вероятности ценового шока для страны.

    18 апреля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном осталось мало существенных противоречий, однако их предстоит устранить, следующие переговоры должны пройти в столице Пакистана.

    Между Вашингтоном и Тегераном могут еще оставаться значимые разногласия, но их немного, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик заверил, что Соединенные Штаты прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после заключения двумя сторонами договоренностей об урегулировании конфликта. Он добавил, что переговоры продолжаются и будут идти в течение выходных.

    В интервью телеканалу ABC News Трамп исключил возможность проведения диалога где-либо кроме Исламабада. Он пояснил, что не заинтересован направляться в страны, которые не помогли.

    Второй раунд переговоров может пройти в ближайшие выходные, в состав делегации могут войти спецпосланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Ранее Трамп заявил о принятии Ираном всех условий Вашингтона.

    Также он сообщил, что США и Иран якобы собираются совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики.

    17 апреля 2026, 22:06 • Новости дня
    Зеленский заявил о риске нехватки систем ПВО из-за обострения в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обострение ситуации вокруг Ирана способно спровоцировать резкую нехватку западного вооружения и зенитных комплексов для нужд украинской армии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский выразил серьезные опасения относительно возможного изменения политики Вашингтона на фоне ближневосточного кризиса, передает РИА «Новости».

    По его мнению, смещение фокуса внимания американской администрации грозит Киеву существенным снижением объемов военной поддержки.

    «Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на нее», – пожаловался он.

    Зеленский также посетовал, что подобное развитие событий способно привести к дефициту боеприпасов на передовой. Особенно остро украинские войска рискуют ощутить нехватку современных комплексов противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выражал обеспокоенность нехваткой внимания США к Киеву на фоне конфликта с Ираном. Вашингтон переключил свой фокус с поддержки украинской армии на ближневосточную эскалацию.

    18 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Круизный лайнер покинул Персидский залив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередной круизный лайнер начал движение в сторону Ормузского пролива, следует из данных о движении судов.

    Еще один круизный лайнер покидает Персидский залив, передает ТАСС.

    Судно Mein Schiff 4, принадлежащее немецкой компании TUI Cruises, утром 18 апреля снялось с якоря и взяло курс в сторону Ормузского пролива. Ранее туда же направились еще один лайнер этой компании Mein Schiff 5, а также суда Celestyal Journey и MSC Euberia.

    Согласно маршрутной документации, Mein Schiff 4 должен зайти в промежуточный порт для уточнения маршрута. О причинах корректировки пути не сообщается.

    На данный момент в Персидском заливе остается только один крупный пассажирский лайнер – Aroya, принадлежащий компании из Саудовской Аравии. Это судно находится в порту Дамман, который является для него домашним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые коммерческие суда пересекли Ормузский пролив после объявления перемирия между США и Ираном.

    Три огромных китайских танкера с сырой нефтью подошли к выходу из Персидского залива для проверки безопасности маршрута.

    Находящееся под американскими санкциями судно Rich Starry успешно миновало этот транспортный коридор.

    Лавров: Зеленский продолжит врать о повреждении трубопровода «Дружба»
    ВСУ по ошибке обстреляли свой лагерь с наемниками под Купянском
    Лавров заявил о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов
    Грузинское ТВ отключило трансляцию ЧЕ по дзюдо перед исполнением гимна России
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью
    Бабушки начали продавать на трассах китайскую клубнику под видом собственной

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

