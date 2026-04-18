Al Hadath: Новый раунд переговоров Ирана и США может пройти 26 апреля

Tекст: Мария Иванова

Очередной этап дипломатических контактов между иранской и американской сторонами запланирован на конец апреля, передает ТАСС. Организатором консультаций выступает Пакистан.

До настоящего момента официальные представители Тегерана и Вашингтона не давали комментариев относительно готовящейся встречи. При этом отмечается принципиальная позиция иранской стороны по ключевым вопросам.

В ходе недавнего визита главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана в Тегеран иранское руководство обозначило свои красные линии. Представители исламской республики подчеркнули, что в рамках переговоров Иран «не откажется от своей ракетной программы».

президент США анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

Делегации двух стран 11 апреля приступили к третьему раунду консультаций при содействии пакистанских посредников. Иранская сторона тогда допустила возможность продления диалога для детального разбора спорных вопросов.