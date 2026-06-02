WSJ сообщила о давлении Трампа на Оман ради разрыва отношений с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

В начале войны между США и Ираном официальные лица в Омане поспешили наладить неофициальный канал связи с Тегераном, который, по словам арабских чиновников, помог государствам Персидского залива возобновить авиасообщение, что являет собой дипломатический успех, ставший возможным благодаря твердой беспристрастности Маската в конфликте, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Спустя три месяца нейтральная позиция Омана стала проявляться обратным эффектом.

«Вашингтон все чаще интерпретирует подход Омана к Тегерану как враждебный по отношению к Америке и, по словам американских и арабских чиновников, оказывает давление на Оман, чтобы тот выбрал сторону и разорвал дипломатические отношения с Ираном», – сказано в материале.

В Омане подобная интерпретация и враждебность вызвала недоумение и стремление выработать новую тактику общения с Вашингтоном, хотя в Белом доме заверили, что никакой агрессии в адрес Омана у США нет.

Как писал газета ВЗГЛЯД, в апреле глава МИД Ирана прибыл с визитом в Оман. Оман призывал усилить поиск решений для мира на Ближнем Востоке. При этом президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».




