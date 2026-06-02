Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.18 комментариев
WSJ сообщила о давлении Трампа на Оман ради разрыва отношений с Ираном
США оказывают давление на нейтральный Оман, чтобы тот определился с позицией в региональном конфликте и разорвал отношения с Ираном, из-за чего страна теряет свои позиции как арабское государство, пользующееся доверием обеих сторон, пишет WSJ.
В начале войны между США и Ираном официальные лица в Омане поспешили наладить неофициальный канал связи с Тегераном, который, по словам арабских чиновников, помог государствам Персидского залива возобновить авиасообщение, что являет собой дипломатический успех, ставший возможным благодаря твердой беспристрастности Маската в конфликте, пишет Wall Street Journal (WSJ).
Спустя три месяца нейтральная позиция Омана стала проявляться обратным эффектом.
«Вашингтон все чаще интерпретирует подход Омана к Тегерану как враждебный по отношению к Америке и, по словам американских и арабских чиновников, оказывает давление на Оман, чтобы тот выбрал сторону и разорвал дипломатические отношения с Ираном», – сказано в материале.
В Омане подобная интерпретация и враждебность вызвала недоумение и стремление выработать новую тактику общения с Вашингтоном, хотя в Белом доме заверили, что никакой агрессии в адрес Омана у США нет.
Как писал газета ВЗГЛЯД, в апреле глава МИД Ирана прибыл с визитом в Оман. Оман призывал усилить поиск решений для мира на Ближнем Востоке. При этом президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».