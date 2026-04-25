Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Оман
Министр иностранных дел Ирана Арагчи прибыл в столицу Омана
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи прибыл в Маскат для проведения серии встреч с руководством султаната.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибыл из Исламабада в столицу Омана город Маскат, передает ТАСС.
Ожидается, что в рамках визита глава иранской дипломатии проведет переговоры с высокопоставленными оманскими официальными лицами. Стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений, а также актуальные региональные события.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава иранского внешнеполитического ведомства отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.
В субботу в Исламабаде дипломат обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.
Ранее министр уже посещал Маскат ради переговоров по ядерной программе с представителями США.